Eurozdroje na električkovú trať v bratislavskej Petržalke nie sú zazmluvnené, mesto ešte nepožiadalo o príspevok

Hlavné mesto Bratislava ešte nepožiadalo o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie na výstavbu predĺženia električkovej trate v mestskej časti Petržalka.

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) z tohto dôvodu eurofondy oficiálne ešte nie sú alokované, pričom táto stavba je naďalej v zásobníku projektov.

Potreba požiadať o príspevok čo najskôr

„Čím skôr budeme požiadaní o nenávratný finančný príspevok, tým skôr budeme vedieť, koľko Bratislava dokáže absorbovať ešte v tomto programovom období,“ povedal šéf rezortu dopravy.

Potrebné je podľa ministra vedieť čo najskôr aj to, koľko prostriedkov na projekt električkovej trate hlavné mesto nedokáže vyčerpať, aby bolo možné využiť zásobníkové projekty a eurofondy neprepadli.

Práce na trati meškajú

„Ešte stále je čas vytiahnuť projekty, ktoré sú stihnuteľné do konca roka 2023, ale potrebujem od mesta počuť, koľko reálne na električky z tohto programového obdobia vyčerpá a koľko nie. Máme viacero projektov, ktoré sú stihnuteľné do roka 2023 a sú to aj projekty v Bratislave,“ dodal Doležal.

Eurozdroje a domáce spolufinancovanie z obdobia 2014 až 2020 treba vyčerpať do konca budúceho roka. Práce na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke v dĺžke takmer 4 kilometre sú oproti harmonogramu v omeškaní.