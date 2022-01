Fiľakov plánuje veľkú rekonštrukciu chodníkov, investuje viac ako 400-tisíc eur

Fiľakovská samospráva chystá v aktuálnom roku asi najrozsiahlejšie asfaltovanie ciest a obnovu chodníkov za posledné roky.

Ako informoval v novoročnom rozhovore primátor Fiľakova Attila Agócs, práce budú zahŕňať aj revitalizáciu spevnených plôch a vybudovanie parkoviska za „stobytovkou“ na Biskupickej ulici celkovo za viac ako 430-tisíc eur. Radnica pracuje v rámci investičných plánov aj na príprave projektových dokumentácií a výkresov, ktoré chce mať pripravené pre prípad vyhlásenia nových výziev.

Oplotenie mestského parku

Veľmi dôležitým projektom v tomto roku bude aj oplotenie mestského parku za 233-tisíc eur. „Medzi kaštieľom a priľahlou budovou bude osadená nová historizujúca brána, zrekonštruovaný bude aj priľahlý podchod do kaštieľa, zvyšok oplotenia bude z plotových dielcov. Považujeme to za jednu z priorít, nakoľko nejde len o estetické hľadisko lokality, ale najmä o ochranu verejného majetku a zvýšenie bezpečnosti v parku,“ objasnil primátor.

Mesto pripravuje projekt celkovej obnovy budovy mestského úradu, ktorého exteriér je v až havarijnom stave.

Zateplenie budov

„Omietka je na niekoľkých miestach opadaná až po tehly, škridle nám nebezpečne padajú na ulicu aj do dvora, čo ohrozuje našich kolegov, okoloidúcich aj parkujúce autá. O energetickej náročnosti ani nemusíme hovoriť, budova je z roku 1912. Potrebujeme preto zrekonštruovať fasádu, strechu, vymeniť okná a dvere a celkovo zrekonštruovať vykurovací systém,“ konštatuje Agócs s tým, že s týmto projektom by sa chceli zapojiť do výzvy v rámci Plánu obnovy, ktorá bude zameraná na obnovu historických verejných budov.

„Pracujeme tiež na projektoch zateplenia hlavných budov Základnej školy Koháriho, komplexu budov na Farskej lúke, v ktorých sídli slovenská aj maďarská základná škola, a tiež na projekte zateplenia fasády kultúrneho strediska, ktoré sme už zvnútra zrekonštruovali. Do projektových dokumentácií tak zainvestujeme v roku 2022 ďalších 106-tisíc eur. Môžeme však vďaka nim v budúcnosti získať miliónové dotácie a výrazne zhodnotiť mestský majetok, ktorý nám tak bude môcť slúžiť ďalšie desiatky rokov, ekologickejšie a za nižšie režijné náklady,“ uzatvára fiľakovský primátor.