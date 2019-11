Firma Waymo zverejnila video, ktoré má pomôcť záchranárom v prípade nehody autonómneho auta

Americká spoločnosť Waymo zverejnila video, ktoré má pomôcť záchranným zložkám naučiť sa, ako postupovať v prípade nehody autonómneho vozidla z dielne tejto spoločnosti. Viac ako 14-minútové video predstavili vo štvrtok na službe YouTube a odborníci v ňom ukázali, ako uviesť auto do manuálneho režimu či aké predbežné opatrenia by mali prijať hasiči. Video nakrútili v spolupráci so zástupcami Waymo, polície a hasičmi z predmestia Phoenixu.

Waymo patrí medzi niekoľko firiem, ktoré sa rozhodli testovať svoje autá bez vodiča v Arizone. Video zverejnili dva dni po tom, ako americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy potvrdil, že autonómne vozidlo firmy Uber zapríčinilo smrteľnú dopravnú nehodu.