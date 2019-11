Foto: Košický kraj zrekonštruoval päť mostov, posilnili nosnú konštrukciu a dobudovali rímsy

Košický samosprávny kraj ukončil v tomto roku rekonštrukcie piatich mostov. Na jeseň ukončili opravu mostov vo Veľkých Raškovciach, v Nižnej Myšli, Družstevnej pri Hornáde, Brzotíne a pred Veľkou Lodinou. Ich rekonštrukcia stála krajskú kasu viac ako milión eur. „V našom kraji je asi najväčšou Achillovou pätou dlhodobo zanedbávaná dopravná infraštruktúra. V správe máme približne 2 000 kilometrov ciest II. a III. triedy a 659 mostov. Napríklad, v roku 2015 sme zrekonštruovali tri mosty, v roku 2016 štyri. Snažíme sa preto dohnať to, na čo sa roky zabúdalo a čo je dnes v tak zlom stave,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Rozbehnuté rekonštrukcie

V pondelok 11. novembra oficiálne ukončili opravu mosta v Nižnej Myšli. Most bol dlho v zlom stavebno-technickom stave, podľa posudkov bol zaradený do kategórie šesť, čo znamená veľmi zlý stav. Jeho oprava si vyžiadala viac než 280-tisíc eur. Pred letnými prázdninami začali aj s opravou mosta vo Veľkých Raškovciach za 288-tisíc eur. Na obidvoch mostoch vymenili hydroizoláciu, posilnili nosnú konštrukciu, dobudovali nové rímsy a bezpečnostné zariadenia.

V budúcom roku dokončí kraj rozbehnuté opravy ďalších troch mostov, a to v obci Kováčová, Hnilčík a Olcnava. V najbližšom období sú v pláne aj rekonštrukcie mostov cez Ružín za obcou Margecany, cez rieku Laborec pri Vojanoch a v Michalovciach, či most cez rieku Hnilec pri Gelnici. „Rekonštrukciu týchto mostov sme chceli začať aj dokončiť v tomto roku, no pri mnohých kontrolách projektových dokumentácií boli nájdené chyby. Celý proces sa preto musel začať nanovo. Išlo o staršie dokumentácie, ktoré nebolo možné v takom stave zrealizovať,“ doplnil Trnka.

Výrazné investície

V návrhu rozpočtu na rok 2020 ráta Košický samosprávny kraj s opravou ďalších 22 mostov. O ich rekonštrukcii bude rozhodovať krajské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí 9. decembra. Celkovo ráta kraj v budúcom roku s výraznejšími investíciami do opráv mostov.

Okrem opráv mostov začal kraj na jeseň aj mimoriadne prehliadky mostov konštruovaných z nosníkov typu „vloššák“. Takúto konštrukciu mal aj most v Strážskom, ktorého časť sa v októbri odtrhla. Ak kontroly ukážu, že tieto mosty sú vo veľmi zlom stave, ich oprava bude v budúcom roku riešená prioritne.