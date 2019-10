Foto: Otvorili križovatku za obcou Dunajská Lužná, Érsek sa vyjadril aj k stavbe rýchlostnej cesty R7

aktualizované 8. októbra, 12:10

Novovybudovanú mimoúrovňovú križovatku na ceste prvej triedy I/63 za obcou Dunajská Lužná (okres Senec) v smere na Šamorín odovzdali v utorok do užívania. Ide o súčasť realizácie PPP projektu na výstavbu a prevádzku rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 v okolí Bratislavy.

Doprava v obci sa odľahčí

Motoristi na tomto úseku viac ako rok využívali dočasnú obchádzkovú trasu. Nová trasa cesty I/63 vedie ponad rozostavanú časť R7, ktorú stavbári plánujú odovzdať do užívania na jar budúceho roka na trase od Holíc po Ketelec. Po sprevádzkovaní R7 sa odľahčí doprava v Dunajskej Lužnej.

„Je to súčasť výstavby, ktorá je potrebná, aby mohli spojazdniť diaľnicu. Takéto objekty sa budú odovzdávať postupne, ako bude treba. Smeruje to k tomu, že R7 môže byť niekedy na jar daná do prevádzky,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) na mieste vybudovanej križovatky pri Dunajskej Lužnej.

Postupne sprístupnené menšie cestné stavby podľa neho môžu zjednodušiť cestovanie na tejto vyťaženej trase. „Po tejto ceste smerom dio Dunajskej Lužnej denne prejde približne 20 tisíc áut, ktoré komplikujú život obyvateľom týchto obcí. Vítam preto vyjadrenia zhotoviteľa, podľa ktorých bude možné otvoriť niektoré úseky s predstihom,“ uviedol minister dopravy.

Napojenie na rýchlostnú cestu R7

Mimoúrovňovú križovatku tvorí dvojpoľový most v dĺžke nosnej konštrukcie vyše 50 metrov, dva kruhové objazdy a úpravy cesty I/63 v celkovej dĺžke približne 685 metrov.

Súčasťou úpravy cesty z dôvodu stiesnených pomerov sú operné múry proti zásahom do susedných súkromných prevádzok. Cez kruhové objazdy bude výhľadovo zabezpečené napojenie na R7. Križovatka medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom zlepší dostupnosť motoristov z oboch smerov.

„Po dobudovaní na plnohodnotnú križovatku začiatkom budúceho roka odbremení táto križovatka dopravou zaťažené hlavné ťahy v obci Dunajská Lužná, zlepší sa obslužnosť územia a zníži sa tak aj nehodovosť na exponovaných úsekoch,“ povedal zástupca zhotoviteľa stavby D4R7 Construction, s. r. o., Jorge Sanz.

Ďalší kontrolný deň na D4 a R7

Minister dopravy si myslí, že časť R7 medzi Holicami a Ketelcom v dĺžke takmer 26 kilometrov nebude sprevádzkovaná už do parlamentných volieb koncom februára 2020. „Stotisíc ľuďom z juhu je jedno, či to bude vo februári alebo v marci. Nech to už je!“ odpovedal Érsek na otázku.

Ešte pred dokončením časti R7 podľa neho zisťujú, kde na tejto trase by sa dali zlepšiť podmienky dopravy ako v prípade otvorenej križovatky na I/63 pri Dunajskej Lužnej. Minister zároveň avizoval ďalší kontrolný deń na stavbe R7 a D4.

Zástupca koncesionára projektu D4R7 Zero Bypass Limited Tomáš Bežila informoval, že dočasnú obchádzkovú trasu (obmedzená rýchlosť 30 kilometrov za hodinu) po otvorení križovatky Dunajská Lužná zrušia, aby mohli dokončiť a sprejazdniť časť R7.

„Spolu s našim hlavným zhotoviteľom D4R7 Construction robíme všetko preto, aby R7 bola odovzdaná motoristom na jar budúceho roka,“ dodal Bežila.

Dva úseky dokončia v predstihu

Starosta Dunajskej Lužnej Štefan Jurčík (nezávislý) označil výstavbu križovatky pri ich obci za prvú lastovičku v rámci výstavby R7. „V súčasnosti cez Dunajskú Lužnú prechádza približne 30 tisíc vozidiel (denne). Očakávame od R7, že táto doprava (cez obec) sa zníži minimálne o 40 percent, lebo väčšina vozidiel je z Trnavského kraja. Predpokladám, že zápchy, ktoré určite budú, sa rovnomernejšie rozložia po celom okolí Bratislavy,“ povedal Jurčík.

Podľa aktuálne platných lehôt v koncesnej zmluve na výstavbu a prevádzku úsekov D4 a R7 (spolu 59 kilometrov) by mali časti D4 od križovatky Ketelec (prepojenie D4/R7) po Raču a R7 od Ketelca po Holice (pri Dunajskej Strede) odovzdať do prevádzky v apríli 2020.

Zvyšné časti D4 Bratislava, Jarovce – Ketelec a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec by mali byť hotové v októbri 2020. Zhotoviteľ výstavby potvrdil, že na jar budúceho roka dokončí v miernom predstihu len dva úseky R7 medzi Holicami a Ketelcom.

K očakávaným termínom dokončenia ostatných časti úsekov R7 a D4 sa nevyjadril, predpokladá sa však, že oproti harmonogramu môžu viac alebo menej meškať.