Foto: Plánujete kúpu nového auta? Už o mesiac naň môžete získať 8 000 eur od štátu

Nadšenci elektromobility, samosprávy, ale aj ekologickí aktivisti sa v prvej polovici septembra potešili, keď parlament schválil novelu zákona č. 71/2013 Z. z., ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) o poskytovaní dotácií pri kúpe elektrického alebo plug-in hybridného vozidla.

Návrh je zároveň plnením záväzkov Slovenska voči EÚ o budovaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a energetickej efektívnosti.

V pôvodnom návrhu zákona sa dokonca uvádzalo, že motoristi budú môcť získať až 35 % z ceny nového ekologického vozidla, ak jeho majiteľ zároveň vyradí z evidencie minimálne 15 rokov staré vozidlo so spaľovacím motorom.

Predpokladá sa, že spustením v poradí už II. výzvy, sa počet elektrických vozidiel jazdiacich po slovenských cestách rapídne zvýši.

Na základe údajov z mája tohto roka bolo na Slovensku zaregistrovaných celkom 1570 vozidiel na čisto elektrický pohon a približne 1000 hybridných a plug-in hybridných áut.

Novela nastavila mantinely

Novela zákona je pre MH SR iba rámcom, ktorého sa môže pridržiavať pri nastavení pravidiel používaných v praxi. Podrobnosti o pravidlách získania dotácie sú zatiaľ neznáme. Ministerstvo ich zverejní až začiatkom decembra, kedy sa výzva spustí.

Schválená novela ako aj pozmeňujúci návrh zákona od Výboru NR SR pre financie a rozpočet, ráta s možnosťou získať dotácie na všetky typy vozidiel. Konkrétne na autá kategórie L – teda motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky, ďalej pre vozidlá kategórie M – teda osobné autá ako aj vozidlá v kategórii N – teda úžitkové vozidlá.

V prípade osobných a úžitkových áut sa mala výška dotácie pohybovať vo výške až 10-tisíc eur. Dotácia na vozidlá v kategórii L, sa mala vyšplhať až na 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla.

Najvyššia dotácia až 35% z celkovej obstarávacej ceny vozidla, bola určená pre motoristov, ktorí vlastnia auto so spaľovacím motorom starším ako 15 rokov, ktoré by zároveň vyradil z evidencie vozidiel.

Kto môže dotáciu využiť?

O dotáciu na vozidlo môže požiadať nie len fyzická, ale aj právnická osoba. Takýmto spôsobom chce rezort do výzvy zapojiť široké spektrum subjektov.

Okrem bežných občanov, sa tak o dotáciu budú môcť uchádzať aj podnikatelia, mestá, obce či samosprávy ak kúpia vozidlo s pohonom:

na stlačený (CNG) alebo skvapalnený (LNG) zemný plyn, alebo na skvapalnený ropný plyn (LPG), pričom vozidlo môže mať nádrž aj na iný druh paliva

najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu minimálne 15 % objemu biopalív

najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie

na výhradne elektrický pohon s batériou alebo vodíkovými článkami

Aká bude realita?

Hoci novela zákona platí už od tohto mesiaca, s kúpou nového auta sa zatiaľ neponáhľajte. Počkajte si na konkrétnu podobu výzvy.

Rezort ju plánuje zverejniť začiatkom decembra. Aj napriek tomu, že výzva je pripravená, musia ju ešte schváliť príslušné úrady.

Šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga však už avizoval, že 35 % z ceny nového ekologického vozidla, v prípade zošrotovania starého auta, nedostane nikto. A to aj napriek tomu, že novela zákona takýto postup umožňuje.

„Ministerstvo hospodárstva chce dostať na cesty čo najviac ekologických vozidiel, a preto pripravuje ďalšiu vlnu podpory elektromobilov. Údaje ako preplatenie 35% z ceny za vyradenie 15 rokov starého vozidla a podobne, sú súčasťou novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, ktorú ávno schválila Národná rada SR. Opakovane zdôrazňujeme, že táto legislatíva stanovuje všeobecné rámce podpory, na ich základe bude môcť rezort hospodárstva vyhlásiť konkrétnu výzvu,“ odpovedal rezort na otázku, prečo tieto podmienky nebudú súčasťou výzvy.

Dotácie iba pre osobné vozidlá

Rezort totiž vo výzve definoval, na ktoré autá budú môcť žiadatelia o dotáciu požiadať. Z 5-miliónového balíka peňazí, je dotácia určená iba na kúpu vozidiel kategórie M1 a N1. Kategória L ostane bez podpory.

„Náš cieľ je jasný – na cesty chceme dostať čo najviac ekologických vozidiel. S takouto podporou sa elektrické vozidlá stanú cenovo dostupnejšie,“ zdôraznil Žiga.

Vo výzve je stanovený aj horný strop ceny vozidla. Ten nemôže prekročiť 50-tisícovú hranicu obstarávacej ceny auta. Dnes nie je jasné, či je táto suma bude vrátane DPH alebo nie.

Ide však už o čiastku, za ktorú sa dá kúpiť ekologické vozidlo nižšej a strednej triedy. Luxusné vozidlá si budú musieť motoristi uhradiť v plnej výške sami.

Realitou nebude ani príspevok vo výške 10-tisíc eur, ale 8-tisíc eur na kúpu batériového elektromobilu a 5-tisíc eur na kúpu plug-in hybridu.

„MH SR sa maximálne snaží motivovať vodičov k prechodu na ekologické autá viacerými pripravovanými benefitmi. V prvom rade je to výška príspevku na kúpu batériového elektromobilu (8 000 eur) a plug-in (5 000 eur). Ďalej sú to farebne odlíšiteľné ŠPZ pre elektromobily, vstup do nízkoemisných zón či možnosť jazdy vo vyhradených jazdných pruhoch, nižší poplatok pri prihlasovaní vozidla, zrýchlené odpisy elektromobilov a ďalšie,“ konštatuje rezort.

Príspevok až s odstupom času

Ak ste rátali s tým, že pri kúpe či už elektromobilu alebo plug-in hybridu nebudete potrebovať celú sumu, ale iba značnú časť odpočítanú od dotácie, mýlili ste sa.

Za vozidlo budete musieť zaplatiť plnú obstarávaciu cenu. Až následne, keď sa stanete jeho oficiálnym majiteľom, môžete požiadať ministerstvo o príspevok na jeho kúpu.

K žiadosti o dotáciu nebude nutné doložiť všetky doklady od vozidla. Osvedčenie o evidencii a čestné vyhlásenie žiadateľa o nečerpaní iných dotácií budete musieť predložiť až po schválení žiadosti.

Po tom, ako spoločnosť poverená MH SR žiadosť schváli a žiadateľ zdokladuje aj ostatné potvrdenia, budú mu na účet pripísané finančné prostriedky, na ktoré má nárok v rámci podpory elektromobility na Slovensku.

O krok bližšie k elektromobilite

Až prax ukáže, ako to bude celé fungovať. Nateraz je jasné iba to, že najvyššia možná hranica ceny nového ekologického vozidla, určená na 50 000 eur, by mohla zodpovedať realite. Ceny elektromobilov v poslednom období klesajú aj vďaka zlacňovaniu batérií a nárastu konkurencie v segmente.

„Takmer všetky významné automobilky už majú alebo v krátkom čase predstavia modely s čisto elektrickým pohonom. Z globálneho hľadiska sme už v súčasnosti svedkami rapídneho znižovania cien batérií, čo výrazne ovplyvňuje aj vývoj a posilňovanie trhového segmentu produktov na uskladňovanie elektrickej energie,“ vysvetľuje Michal Kolimár, riaditeľ Strediska distribúcie energií v spoločnosti PPA Power DS.

„Trend je nezastaviteľný. Ak sa nenájdu nejaké zásadné negatíva používaných batérií vo vzťahu k ochrane životného prostredia, tak diskusia môže byť len o tom, ako rýchlo sa bude elektromobilita rozvíjať a koľko elektrických áut bude na cestách jazdiť o päť či desať rokov,“ konštatuje riaditeľ.

Zároveň sa domnieva, že ak by sa štátna dotácia na podporu elektromobility využila iba na autá s elektrickým pohonom, v priebehu roka by na našich cestách pribudlo presne 625 elektromobilov.