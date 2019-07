Foto: Vo Svätom Jure otvorili prestupný terminál, má motivovať ľudí presadnúť z áut do verejnej dopravy

Vo Svätom Jure v okrese Pezinok v utorok oficiálne otvorili dopravný prestupný terminál. Zahŕňa osvetlené parkovisko s 58 parkovacími miestami a zabezpečené 16 kamerami. Vybudovali tu aj prístrešky pre bicykle, autobusové zastávky a celý areál je bezbariérový.

Výstavbu terminálu financovali z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a sprostredkovateľským orgánom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Terminály v Šenkviciach a Malackách

Celkové náklady na vybudovanie boli takmer 613-tisíc eur, z čoho 582-tisíc eur (95 percent) financovali z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Uviedol to dnes Michal Feik z Odboru komunikácie a marketingu rezortu dopravy.

Podľa predsedu BSK Juraja Drobu majú ďalšie terminály pribudnúť aj v Šenkviciach v okrese Pezinok a Malackách. Čo sa týka podobných projektov, minulý týždeň v utorok 23. júla schválil Slovenský pozemkový fond (SPF) výstavbu záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec so 158 miestami pre autá a 80 miestami pre bicykle. V plnej prevádzke by malo byť do konca tohto roka.

Zachytné parkovisko v Pezinku

V Pezinku výstavba záchytného parkoviska už prebieha, dokončené by malo byť do konca septembra. Celková kapacita bude 291 parkovacích miest a stojiská pre 30 bicyklov.

Záchytné parkovisko pribudne v roku 2021 aj v Nových Košariskách v okrese Senec (165 miest pre autá, 50 miest pre bicykle) a v roku 2022 v Zohore v okrese Malacky (207 miest pre autá, 50 miest pre bicykle).

„Lepšie, ako stáť v kolóne na Račianskej ulici, je odviezť sa vlakom na Hlavnú stanicu Bratislava, stanice Nové Mesto alebo Petržalka. A to všetko v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, teda s jedným lístkom vrátane prestupov,“ vysvetlil Droba.

Modernizácia vozňov vo vlakoch

Podľa Drobu ku komfortnejšej jazde neprispieva len modernizácia vozňov, ale aj vybudovanie prestupných dopravných terminálov.

Svätojurský terminál považuje za vzor toho, ako by mala integrovaná doprava vyzerať aj generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Juraj Tkáč.

„Spoločnosť ŽSR zastáva názor, že k riešeniu podobných projektov je v prvom rade potrebná intenzívna spolupráca so samosprávami a príslušnými ministerstvami,“ dodal Tkáč.