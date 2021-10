Heger sa stretol s Orbánom, obnovenie Mosta Márie Valérie je úspešným príbehom

Dve desaťročia využívania Mosta Márie Valérie občanmi Slovenska a Maďarska, ale aj podnikateľmi či turistami je historicky úspešným príbehom. Príbehom, ktorý inšpiroval aj ďalšie slovensko-maďarské projekty. Príbehom dvoch dobrých susedov, dnes etablovaných členov Európskej únie (EÚ).

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal počas svojho pondelkového stretnutia s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Obaja štátnici sa stretli pri Moste Márie Valérie v meste Ostrihom, ktorý spája toto mesto so Štúrovom na slovenskej strane hranice. Most ponad Dunaj bol obnovený a znovuotvorený pred 20 rokmi.

Heger vyzdvihol aj vzájomný obchod

Premiér povedal, že Slovensko a Maďarsko nespájajú len mosty ako ten medzi Štúrovom a Ostrihomom. Spájajú ich aj mosty energetické, teda také, prostredníctvom ktorých sa prepravuje plyn či elektrická energia.

Heger povedal, že tieto mosty dokázali zvýšiť nielen energetickú bezpečnosť Slovenska a Maďarska, ale aj celého regiónu. „Je v tom vidieť silnú symboliku, že most medzi oboma krajinami dokáže pomôcť celému širokému regiónu,“ zdôraznil premiér.

Heger ocenil aj ekonomické vzťahy oboch krajín, ktorých vzájomný obchod sa približoval k hodnote desať miliárd eur ročne.

Krajiny rozdeľuje len jazyk

Slovenský premiér poďakoval maďarskej strane aj za pomoc počas pandémie koronavírusu, počas ktorej na Slovensku pôsobili aj maďarskí lekári a obe krajiny spolupracovali aj pri repatriácii svojich občanov zo zahraničia.

Maďarský premiér Viktor Orbán povedal, že Slovensko a Maďarsko má medzi sebou veľa spoločného, spájajú ho rovnaké názory na viaceré problémy. Jediné, čo obe krajiny rozdeľuje, je jazyk. Pripomenul, že EÚ už neberie krajiny strednej Európy ako rovnocenných partnerov. Podľa Orbána sú krajiny Vyšehradskej štvorky „Dávidovia našej doby, ktorí bojujú proti Goliášovi z Bruselu“.