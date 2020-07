Historickému vláčiku Korýtko začína už tretia sezóna, premávať bude počas prázdninových víkendov

V prvý júlový víkend začína tretia sezóna prevádzky historického vláčika Korýtko v Ružomberku. Vlak s vozňom pre bicykle a kočíky bude premávať počas všetkých prázdninových víkendov na trojkilometrovom úseku zrekonštruovanej železnice.

Ako agentúru SITA informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov, za dva roky novodobej prevádzky vláčik Korýtko previezol viac ako 10-tisíc pasažierov.

Motorový vláčik bude v tomto roku jazdiť od 4. júla do 30. augusta. Na ružomberskej hlavnej stanici ho vypravia každú celú hodinu od 9:00 do 18:00 s poludňajšou prestávkou, opačným smerom bude odchádzať rovnako v hodinových intervaloch od 9:30 do 18:30.

Turistické možnosti v okolí

Historickým vlakom sa turisti môžu previezť z hlavnej ružomberskej stanice cez mesto až do stanice Zápalkáreň v blízkosti cyklotrasy popri rieke Revúca.

„Vďaka vláčiku si môžu návštevníci Liptova zabicyklovať na trase Cyklokorytničky alebo sa vybrať do Vlkolínca, kde odporúčame aj e-biky, ktoré sa dajú požičať u nás na konečnej stanici v Zápalkárni. Prírodným skvostom je neďaleký Brankovský vodopád, ktorý je so svojou výškou 55 metrov najvyšším vodopádom v Nízkych Tatrách a zároveň sa radí do prvej päťky najvyšších vodopádov na Slovensku,“ priblížil turistické možnosti v okolí Miroslav Klíma, jeden z aktivistov, vďaka ktorým vláčik Korýtko ožil.

Úspešná obnova pôvodnej trasy

Bývalá Korytnická železnica vznikla v roku 1908 a až do ukončenia svojej prevádzky v roku 1974 bola spoľahlivým dopravným prostriedkom pre prepravu tovaru aj cestujúcich z okolitých obcí do Ružomberka.

„Už v závere jej existencie sa z nej postupne stávala skôr turistická atrakcia, čo potvrdil aj rok 2018, keď sa podarilo vďaka mestu Ružomberok, OOCR Region Liptov a nadšencom z Ružomberka obnoviť torzo z pôvodnej trasy, ktorou vláčik jazdil v minulom storočí,“ uviedla Šarafínová.