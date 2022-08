Hladina vody v najväčšej nemeckej rieke Rýn je blízko kritického minima, lodná preprava tovaru sa môže zastaviť

Lodné spoločnosti sú pripravené zastaviť prepravu tovaru po Rýne, keďže hladina vody v najväčšej nemeckej rieke sa v sobotu priblížila ku kritickému minimu.

Pretrvávajúce sucho, ktoré postihuje veľkú časť Európy, znížilo stav hladín riek ako je Rýn. To bráni veľkým lodiam s ťažkým nákladom prejsť po trase a prepravné spoločnosti núti používať menšie plavidlá alebo rozdeliť náklad do viacerých zásielok.

Rekord padol v roku 2018

Na jednom zúženom mieste pri meste Kaub na strednom toku Rýna namerali v sobotu popoludní výšku hladiny vody 37 centimetrov.

Veľké a ťažké lode nemôžu preplávať, ak hladina klesne pod 40 centimetrov. Hodnota pod 30 centimetrami sa považuje za nepriechodnú i pre menšie plavidlá.

Historicky najnižšiu výšku hladiny pri meste Kaub namerali v roku 2018, vtedy to bolo iba 25 centimetrov.

Zostávajú cesty a železnice

Logistická spoločnosť Contargo ešte v piatok uviedla, že sa pripravuje z bezpečnostných dôvodov na zastavenie lodnej dopravy na hornom a strednom toku Rýna a plánuje presunúť časť svojho nákladu na nákladné autá.

Kapacita cestnej a železničnej nákladnej dopravy je však obmedzená a existuje riziko, že preprava bude meškať.

Meteorológovia síce pre najbližšie dni predpovedajú dážď, no zatiaľ nie je známe, či to bude stačiť na to, aby hladina vody v Rýne neklesla na úroveň, ktorá ovplyvní lodnú dopravu.