Hlavné mesto čakajú dopravné obmedzenia, uskutoční sa 74. ročník Národného behu Devín - Bratislava

V nedeľu 9. októbra sa v hlavnom meste uskutoční 74. ročník podujatia Tipos Národný beh Devín – Bratislava. V súvislosti s podujatím upozorňuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta (STARZ) počas nedele na uzávierky ciest a dopravné obmedzenia.

Od 8:00 do prejazdu zberného autobusu (približne 12:00) bude zakázaný vjazd motorových vozidiel na Devínsku cestu, Kremeľskú ulicu a cestu Devínska Nová Ves – Devín. Od 9:30 do 11:00 budú pre vozidlá uzatvorené komunikácie v mestskej časti Devín.

Od 9:45 do prejazdu zberného autobusu (približne 12:00) bude uzatvorená Botanická ulica (úsek Riviéra – Nový most) v smere do centra a Nábrežie arm. gen. Ľ. Svobodu v smere do centra.

Od 7:15 do 13:00 bude uzatvorené Rázusovo a Vajanského nábrežie (úsek Nový most – Šafárikovo námestie). Od 9:30 do 13:00 bude uzatvorená Mostová ulica.