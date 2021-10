Hlohovec čaká na začiatok rekonštrukcie mosta cez Váh, počas prvej etapy prác bude uzatvorený

Ak by sa aj rekonštrukcia mosta na ceste II/513 v Hlohovci začala ešte v tomto roku, nebude zatiaľ znamenať obmedzenie dopravy na ňom. V prvej etape sú naplánované práce na spodnej stavbe, ktoré neovplyvnia premávku na moste.

S uzatvorením mosta pre dopravu približne na pol roka je podľa krajského poslanca Patrika Voltmanna potrebné rátať až po začiatku druhej etapy prác na jar budúceho roka. Asi na tri týždne by bol most uzatvorený aj pre chodcov. Voltmann o tom informoval poslancov Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.

Námietky uchádzača

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie mosta cez rieku Váh v Hlohovci s predpokladanou cenou zhruba päť miliónov eur ešte koncom minulého roku. Celý proces pribrzdili námietky jedného z uchádzačov.

Uchádzač, ktorý ponúkol vo verejnom obstarávaní najnižšiu cenu, napokon zmluvu nepodpísal, župa tak podľa Voltmanna rokovala s ďalším uchádzačom v poradí. Zmluva s ním by mala byť podpísaná a zverejnená ešte v októbri.

Nebude zrýchlená doprava cez mesto

„Treba však na rovinu povedať, že samotná rekonštrukcia mosta rieši jeho technický stav a zvýšenie bezpečnosti pre chodcov, ale nebude znamenať zrýchlenie dopravy cez mesto,“ povedal krajský poslanec Voltmann.

Tieto problémy by mala riešiť až pripravovaná rekonštrukcia štyroch križovatiek, dvoch pred Hlohovcom a dvoch priamo v meste. Rekonštrukcia každej z nich má stáť približne milión eur a podľa neho ich už bude musieť riešiť v ďalšom volebnom období nové krajské zastupiteľstvo.

Rekonštrukcia prinesie cyklochodníky

Najväčší cestný most v kraji na okraji Hlohovca postavili v rokoch 1962 – 1964, pred dvoma rokmi z neho pre problémy so statikou vylúčili nákladnú dopravu nad 12 ton. Na to najviac doplácajú obce, cez ktoré vedie obchádzková trasa.

Po rekonštrukcii budú súčasťou mosta mosta plnohodnotné chodníky a cyklochodníky po oboch jeho stranách. Pri kompletnej výmene mostného zvršku budú odstránené skorodované zábradlia, poškodená rímsa, vymenená bude vozovka, pribudnú cyklochodníky. Projekt rieši aj osvetlenie a ilumináciu mosta.