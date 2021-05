Hlohovec si na opravu mosta bude musieť počkať, ale Trnavský kraj chce využiť milióny eur z eurofondov

Trnavský samosprávny kraj sa z eurofondov uchádza o približne päť miliónov eur na rekonštrukciu cestného mosta v Hlohovci. V prípade ich získania by sa podieľal na financovaní piatimi percentami, čo je zhruba 250-tisíc eur. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili krajskí poslanci.

Most sa nachádza na ceste II/513 na okraji Hlohovca. Je takmer 350 metrov dlhý a 11,5 metra široký. Postavený bol v rokoch 1962 – 1964, minulý rok z neho pre problémy so statikou vylúčili nákladnú dopravu nad 12 ton. Na to najviac doplácajú obce, cez ktoré vedie obchádzková trasa.

Pribudnú aj cyklochodníky

Trnavský samosprávny kraj ešte koncom minulého roka vyhlásil verejné obstarávanie na jeho rekonštrukciu. Počas nej majú byť odstránené poškodené kyvné stojky nosnej konštrukcie, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životnosť mosta.

Pri kompletnej výmene mostného zvršku plánujú odstrániť skorodované zábradlia, poškodenú rímsu, vymenia vozovku, pribudnú cyklochodníky. Projekt rieši aj osvetlenie a ilumináciu mosta.

Začiatok prác je neistý

Pôvodne rátal Trnavský samosprávny kraj so začiatkom rekonštrukcie už v jarných mesiacoch tohto roku, pre problémy v procese verejného obstarávania je začiatok prác neistý.

Trnavský župan Jozef Viskupič pripustil, že vzhľadom na okolnosti je možné, že oprava hornej časti mosta, s ktorou bude spojené vylúčenie dopravy, príde na rad až na budúci rok.