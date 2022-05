Hrozí zrušenie tretiny vlakov a štátne železnice možno prepustia stovky ľudí (video)

Štát by mohol zrušiť predbežne tretinu spojov v osobnej železničnej doprave, ak Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) neušetrí peniaze. O prácu by tiež mohlo prísť približne do päťsto zamestnancov.

Ide o sumu 24 miliónov eur, čo je rozdiel medzi objednanými dopravnými výkonmi vo verejnom záujme za 354 miliónov eur a poskytnutými zdrojmi národnému osobnému dopravcovi v objeme 330 miliónov eur.

„Je logický krok, že už nevedia ušetriť, tak budú musieť obmedzovať dopravné výkony, aby sa zmestili do rozpočtu,“ povedal v utorok na sociálnej sieti minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Nie je iná alternatíva

Nie všetky rozhodnutia ZSSK v minulosti boli podľa šéfa rezortu dopravy najsprávnejšie a dôsledkom je, že pre niektoré z nich v súčasnosti trpí.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň uviedol, že momentálne nie je iná alternatíva ako rušenie vlakov a prepúšťanie zamestnancov.

„S odborníkmi z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a s našimi ekonómami sme vypočítali sumu 354 miliónov eur na základe nového reformného grafikonu vychádzajúceho z plánu dopravnej obslužnosti,“ uviedol Koreň.

Úsporné opatrenia

V súčasnosti podpísaná zmluva podľa neho počíta so zabezpečením výkonov za 330 miliónov eur, pričom pôvodne žiadali sumu 383 miliónov eur. „Z pôvodnej požiadavky sme aj po pripomienkach ÚHP, po zmene odpisovej politiky a úprave vzorca medziročnej indexácie zišli až na 354 miliónov eur. To je úspora 29 miliónov eur v rámci tohto roku,“ upozornil šéf ZSSK.

Ako poznamenal, úsporné opatrenia už urobili minulý rok, z plánovanej úhrady za výkony vo verejnom záujme v objeme 373 miliónov eur reálne minuli 363 miliónov eur. „Vraciame desať miliónov do štátneho rozpočtu, čiže úsporné opatrenia sme robili už minulý rok. Vládny audit identifikoval ešte možné ďalšie úspory a ja sa im nebránim,“ podotkol Koreň s tým, že mnohé si vyžadujú čas a investície.