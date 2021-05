Intenzita dopravy neustále rastie, ministerstvo dopravy podporuje investície do udržateľnej mobility

Ministerstvo dopravy podporuje investície do udržateľnej mobility vrátane železničnej dopravy, lebo prináša jednoznačné výhody pre všetky zúčastnené strany.

Zdôraznil to minister dopravy Andrej Doležal na medzinárodnom diskusnom paneli, kde sa hovorilo okrem iného aj o konkrétnych krokoch, príležitostiach a výzvach spojených s budovaním zdravšej, spravodlivejšej, udržateľnejšej a odolnejšej dopravy.

Ako upozornil dnes prostredníctvo sociálnych sietí slovenský šéf rezortu dopravy, v rámci Európskej únie (EÚ) vyprodukuje doprava štvrtinu z celkového množstva skleníkov plynov, no intenzita dopravy neustále rastie a bude rásť.

Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že dosiahnuť efektívnu uhlíkovo neutrálnu dopravu je možné najmä poskytovaním atraktívnej verejnej dopravy a posunom k multimodálnym riešeniam. „V našom vnímaní to znamená omnoho väčší dôraz na koľajovú dopravu,“ dodal Andrej Doležal s tým, že na Slovensku produkuje doprava 18 percent všetkých skleníkových plynov, z toho 95 percent má pôvod v cestnej doprave. Ak chceme podľa ministra do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu, vyžiada si to nielen transformáciu celého hospodárstva, ale aj „zmenu v spôsobe uvažovania nás všetkých.“