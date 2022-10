Južná časť rýchlostnej cesty R2 povedie údolím estakád, vyrastá ďalšia (video)

Po dokončení úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna v dĺžke 9 kilometrov bude mať Slovensko novú najdlhšiu estakádu s dĺžkou viac než 4 kilometre. Jej výstavba je v plnom prúde, tento týždeň mostní odborníci vysunuli už štvrtý segment z trinástich.

Dva súbežné mosty

Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS), na spomínanom rozostavanom úseku R2 rastie aj ďalší, vyše 1,6-kilometrový most. Ten je na konci úseku, v extraviláne obcí Mýtna a Píla.

„Spomínaná estakáda pozostáva z dvoch súbežných mostov. Tvorí ju päť dilatačných celkov pozostávajúcich zo 42 polí. Nosná konštrukcia mosta je spojitá, dvojtrámová a je navrhnutá z dodatočne predpätého betónu,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Dilatačné celky sa budú budovať pomocou výsuvnej skruže a pevnej podopretej skruže.

Výška pilierov od 5,4 do 19,4 metra

Most budujú metódou horných výsuvných skruží, pričom oba mosty majú samostatnú skruž. „Na jeden pracovný cyklus zabetónujeme medziľahlé pole a konzolovanú časť nasledujúceho poľa. Obe skruže sa pohybujú po oceľových konštrukciách umiestnených na vopred vybudovaných priečnikoch,“ priblížila Žgravčáková.

Most posúvajú hydraulické valce umiestnené na týchto konštrukciách. Táto estakáda bude križovať cestu I/16, pokračujúc popri vodnej nádrži Mýtna a skončí preklenutím násypu nasledujúceho rozostavaného úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Výška pilierov bude v rozmedzí od 5,4 do 19,4 metra.

Výstavba úseku R2 Kriváň – Mýtna trvá od marca 2020 a dokončiť by ju mali na jar 2024. Zhotoviteľom stavby je združenie stavebných spoločností Doprastav, a. s., Strabag, s.r.o., Eurovia SK, a.s. a Eurovia CS, a.s.

Pôvodná zmluvná cena stavebných prác bola vyše 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, dodatkom a zmenou ju podľa údajov v centrálnom registri zmlúv zvýšili zhruba o 1,7 milióna eur, pričom financovanie je zabezpečené zo štátneho rozpočtu.