K Jadranu nemusíte ísť dlhé hodiny autom. Možností, ako sa tam dostať rýchlo a pohodlne, je viac

Slováci cestujú s rodinami na dovolenku k Jadranskému moru v Chorvátsku tradične väčšinou osobnými autami. Počas tohtoročného leta podľa očakávania použijú tento spôsob dopravy pravdepodobne ešte viac aj napriek možnostiam vlakového, autobusového a leteckého spojenia. A nielen pre blízkosť chorvátskych prímorských letovísk a pláží.

Po uvoľnení protipandemických opatrení a podmienok na cestovanie zostáva automobil stále využívanejší prostriedok dopravy za oddychom k „slovenskému moru“. Závisí však na individuálnych prioritách dovolenkárov, aký spôsob prepravy si zvolia, či už podľa dĺžky a komfortu cesty alebo poplatkov za dopravu.

Takmer súvisle po diaľnici

Z Bratislavy do chorvátskeho Splitu sa možno dostať takmer súvisle po diaľniciach cez Rakúsko a Slovinsko, prípadne o niečo kratšou trasou aj po cestách nižšej triedy cez Maďarsko.

Vzdialenosť viac ako osemsto kilometrov medzi hlavným mestom Slovenska a najväčším centrom Dalmácie možno autom zvládnuť približne za osem až desať hodín čistej jazdy pri priemernej rýchlosti 100, resp. 80 kilometrov za hodinu.

Maximálna rýchlosť na diaľniciach v uvedených tranzitných krajinách aj v Chorvátsku je tiež 130 kilometrov, na cestách nižšej kategórie v Maďarsku mimo obce 90 kilometrov.

Individuálny prístup

Predseda sekcie mototuristiky Ústredného automotoklubu SR Milan Černák hovorí, že spôsob cestovania do Chorvátska je veľmi individuálny. „Niekto volí radšej rýchly spôsob prepravy letecky, niekto vlakom. Tí, ktorí preferujú toto cestovanie, vravia, že je to pohodlnejšie ako autom, ale to by som osobne nepotvrdil,“ uviedol pre portál NašaDoprava.sk.

Niekto uprednostňuje cestu autobusom, ale ako potvrdil, drvivá väčšina ide autom. Ako Černák dodáva, motocykloví nadšenci, samozrejme, zvolia dopravu motocyklom, ktorá má nesporne svoje osobité čaro, aj keď je to najmenej bezpečný spôsob dopravy.

Nevýhody cesty autom