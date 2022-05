Kedy sa na most v Hlohovci vrátia aspoň chodci a cyklisti? Aktuálne sa pracuje na zosilnení jeho základov

Trnavský samosprávny kraj (TSK) zatiaľ nevie určiť termín, kedy by sa na uzatvorený most v Hlohovci mohli vrátiť aspoň chodci a cyklisti.

Tento termín nebude podľa Natálie Petkáčovej z odboru komunikácie Úradu TSK známy skôr ako na konci mája.

Obchádzky pre autá

Cyklisti a chodci sa na druhú stranu Váhu momentálne dostanú len po úzkej lávke pri železničnom moste, autá len cez desiatky kilometrov dlhé obchádzky.

Dodávateľská firma aktuálne pracuje na zosilnení základov mosta. S cieľom skrátiť trvanie rekonštrukcie paralelne začala aj s odstraňovaním mostného kĺbu v monolitickej časti nad Váhom, ktorej statika nie je ohrozená.

„Návrat chodcov a cyklistov na most bude umožnený po dokončení týchto prác a vytvorení bezpečného koridoru. Presný termín bude stanovený po koordinácii zhotoviteľa, župy, mesta, policajného zboru a okresného úradu, ktorý vydal rozhodnutie o uzatvorení mosta pre všetku dopravu k 30. marcu,“ informovala Natália Petkáčová.

Ohrozená stabilita mosta

Most na ceste II/513 cez rieku Váh v Hlohovci začal TSK rekonštruovať za 5,4 milióna eur vo februári tohto roku.

Rekonštrukcia vážne do života obyvateľov Hlohovca zasiahla 30. marca, kedy bol most nečakane uzavretý pre autá, cyklistov aj chodcov. Podľa pôvodných plánov mal byť most pre autá uzatvorený od 20. apríla a pre cyklistov a chodcov v máji.

Obhliadky pilierov ukázali, že stabilita mosta je ohrozená, preto došlo k jeho okamžitému úplnému uzatvoreniu.