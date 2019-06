Komárno mení parkovaciu politiku, zvýši sa cena aj počet parkovacích miest

NITRA 16. júna (WebNoviny.sk) – Komárno mení parkovaciu politiku. Zmení sa výška parkovného aj časové pásmo, a zvýši sa počet parkovacích miest.

Víkendy sú naďalej zadarmo

Ako informuje mesto, parkovanie bude od júla spoplatnené už len do 16:00, dnes si treba parkovací lístok kúpiť do 17:00. Víkendy zostávajú naďalej zadarmo. Tarify sa zvýšili zo 40 na 50 centov a zo 70 na 90 centov.

„Je to stále pod priemerom pri porovnaní so susednými mestami,“ argumentuje radnica. Počet parkovacích miest sa rozšíri, Kossuthovo námestie sa vráti späť do parkovacieho systému.

Zároveň sa rušia parkovacie miesta vyhradené pre mestských úradníkov v historickom centre mesta oproti Dôstojníckeho pavilónu, môžu ich využívať obyvatelia. Bezplatné parkovisko je k dispozícii 300 metrov od centra mesta pri Komárňanskej pevnosti.

Obnova parkovacích miest

„Dôležitým cieľom je, aby boli parkovacie poplatky využité na zabezpečenie ďalších parkovacích miest v meste. Mestská spoločnosť Comorra Servis, ktorá prevádzkuje tento systém, bude aj naďalej obnovovať dopravné značenia a nasadzovať nové dopravné tabule,“ informuje radnica.

Z mestského rozpočtu bolo v tomto roku na to vyčlenených 80-tisíc eur. Ďalších 80-tisíc eur pôjde na výstavbu parkovacích miest v obytnej zóne, predovšetkým po odstránení zdevastovaných parkovacích miest, čím sa vodiči vyhnú parkovaniu v blate.

Comorra Servis zároveň rozširuje svoj vozový park. V minulom roku kúpila multikaru a v tomto roku nové vozidlo na zimnú a letnú údržbu ciest.