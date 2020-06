Koncesionár má ešte 90 dní na dokázanie, že úsek D4 so sporným násypom je v súlade s verejným záujmom

Špeciálny stavebný úrad predĺžil koncesionárovi o 90 dní lehotu na predkladanie materiálov, ktoré majú preukázať, či stavba časti diaľnice D4 pri bratislavských Jarovciach so sporným násypom je alebo nie je v súlade s verejným záujmom.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) v tejto súvislosti v stredu informoval, že konanie o dodatočnom povolení tejto stavby trvá od 9. januára tohto roka.

„Ide de facto o čiernu stavbu. Stavba nie je v súlade so stavebným povolením, so stavebným projektom. Preto je to v súlade s postupom špeciálneho stavebného úradu, že začal konanie o dodatočnom povolení stavby,“ povedal Doležal na tlačovej besede.

Znalecký posudok, ktorý rezort dopravy získal od vyšetrovateľa ešte vlani v októbri, podľa ministra jednoznačne tvrdí, že materiálové zloženie násypu pri Jarovciach nie je v poriadku, resp. nie je tam použitý vhodný materiál.

Konanie o dodatočnom povolení stavby na základe stavebného zákona môže mať iba dva výsledky: dodatočné povolenie alebo odstránenie stavby.

