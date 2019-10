Kontrola vyhodnotila stav mosta ako uspokojivý. Chodník sa ale odtrhol a zrútil sa do Laborca

Začiatkom tohto týždňa sa z mosta medzi obcami Krivošťany a mestom Strážske odtrhol chodník a zrútil sa do rieky. V tom čase sa na ňom našťastie nenachádzali žiadni ľudia. Tento most, ktorý má v správe Košický samosprávny kraj (KSK), statici kontrolovali v apríli a jeho stav vyhodnotili ako uspokojivý. Napriek tomu sa v pondelok 14. októbra nečakane zrútila jeho časť do rieky Laborec. V akom skutočnom stave sa teda nachádzajú slovenské mosty, je otázne.

Most v relatívne dobrom stave skončil v rieke

Podľa informácií košického župana Rastislava Trnku bol tento most zaradený do 4. kategórie zo siedmich, pretože počas kontroly statici neobjavili žiadne evidentné poškodenia.

„Išlo o bežnú obhliadku, pri ktorej sa mosty kontrolujú vizuálne a 12. apríla neboli na moste žiadne vizuálne trhliny. Máme o tom aj protokol, ktorý robila odborne spôsobilá osoba,“ informoval o podrobnostiach kontroly Trnka.

Rovnaký názor však nezdieľajú miestni občania, podľa ktorých bol most už dlhý čas v havarijnom stave. Tvrdia, že bolo iba otázkou času, kedy k niečo takémuto dôjde.

Čo zapríčinilo zrútenie sa časti mosta sa momentálne nevie. Trnka uviedol, že v hre je viacero možností, jednou z nich môže byť aj zlý stav vodného diela, ktoré sa nachádza neďaleko.

Predseda KSK ubezpečil, že v najbližších troch týždňoch bude statik detailne vyhodnocovať a diagnostikovať celý stav mosta. Na základe jeho posudku bude KSK postupovať ďalej.

„Už teraz však vieme, že pôjde o kompletnú rekonštrukciu. Konkrétny technologický postup určíme až zo záverov statického posudku,“ dodal košický župan.

Mosty budú skenovať drony

Ako uviedol Trnka, spôsob kontroly je daný zákonom. Čiže ak by sa zmenil zákon, čo je v plnej kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR, bude možné vykonávať kontroly iným spôsobom.

Predseda KSK informoval, že už prebiehajú konzultácie s potencionálnymi dodávateľmi, ktorí by vykonávali kontroly mostov iným modernejším spôsobom, aby sa podobná situácia už neopakovala.

„Radi by sme využívali dronový systém skenovania. V prvom rade ale skontrolujeme všetky mosty, ktoré máme v kategórii 5. a 6., plus všetky mosty rovnakého typu. Bavíme sa teda približne o 140 mostoch zo 650,“ ubezpečuje Trnka verejnosť.

Most tohto typu, ktorý drží na oceľových lanách a na nich je položený betónový nosník, je označovaný ako „vlošák.“ Pri vizuálnej kontrole nie je možné zistiť, či laná korodujú.

Kontroly neodzrkadľujú reálny stav

Mosty tohto typu sa stavali v 50. – 70. rokoch minulého storočia. Rozpadnutý most medzi Krivošťanmi a Strážskym bol postavený v roku 1963.

„Napríklad Národná diaľničná spoločnosť prerába všetky mosty typu vlošák na úplne iný typ. Takže pravdepodobne aj my budeme musieť po komplexnej diagnostike zrúteného mostu pristúpiť k takémuto rozhodnutiu. Opäť však vystáva otázka, z čoho sa to bude hradiť, keďže máme takýchto mostov 145 a vybudovať ich nanovo je značná položka“ upozornil župan KSK.

Trnka vidí riešenie v zriadení cestného fondu, podobného ako v Českej republike.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka Foto: archívne, SITA/Jana Birošová

„Štát do tohto fondu vkladá peniaze pre všetkých správcov. Tí následne môžu čerpať peniaze naviac z týchto zdrojov,“ vysvetľuje Trnka.

Predseda KSK ďalej zdôraznil, že z finančných zdrojov župy nie je možné opraviť všetky mosty a cesty v kraji. „Bavíme sa tu o akomsi krízovom režime udržiavania mostov. Verím, že sa nám podarí systémovo vyriešiť tento problém na celom území Slovenskej republiky predtým, ako sa niekomu niečo stane,“ dúfa predseda KSK.

Most je na teraz uzavretý

Most medzi týmito obcami je veľmi frekventovaný. Denne ho využívajú nielen vodiči, ale aj chodci. Potom, čo sa časť mosta zrútila, KSK most pre automobilovú dopravu uzavrel. Prechádzať ním môžu iba chodci po vyznačenej strane. Vodičov preto až do odvolania čaká 15-kilometrová obchádzka cez Michalovce.

Ako dlho bude most pre autá uzavretý, bude jasné až po vyhodnotení stavu statikom. „Do troch týždňov, počas ktorých dostaneme statický posudok aj so všetkými diagnostikami, budeme mať pripravené náhradné riešenia, ktoré budú zahŕňať všetky potencionálne situácie, ktoré môžu nastať,“ dodal Trnka.

Zároveň ľudí ubezpečil, že pre chodcov je most naďalej bezpečný a nemalo by dôjsť k zrúteniu ďalšej časti.

Či sú kontroly vykonávané dôsledne, je otázne

Na stole je aj otázka, či zaradenie mosta do príslušnej kategórie skutočne odzrkadľuje aj reálny stav, čo sa minimálne v tomto prípade nepotvrdilo.

Faktom však stáva, že mostov, ktoré sú v žalostnom stave, z roka na rok pribúda. Opravuje sa ich len hŕstka, uprednostnené sú samozrejme tie, ktoré sú zaradené do kategórii „veľmi zlý“ alebo „havarijný“ stav. Akú môžu mať dôveru občania k spôsobu tejto klasifikácie, je neisté.

