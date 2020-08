Koronakríza zlomila krk slovenskej aerolinke Go2Sky. Vláda nemala ľudí strašiť, ale upokojovať, vraví Ferjanček

Slovenská letecká spoločnosť Go2Sky, spol. s r. o., ktorá sa zaoberá prenájmom lietadiel s posádkou a služieb, po takmer ôsmich rokoch existencie oznámila koniec svojej činnosti. Pocítila totiž výrazný prepad osobnej leteckej dopravy vo svete následkom globálnej pandémie koronavírusu.

„Podľa súčasného stavu rokovaní s lízingovými spoločnosťami spoločnosť Go2Sky ku koncu augusta zastaví letovú prevádzku,“ potvrdil nám riaditeľ a jeden zo spoločníkov leteckej spoločnosti Daniel Ferjanček, ktorý je zároveň aktívnym pilotom.

Medzinárodné osobné lety boli po vypuknutí epidémie zastavené, respektíve drasticky obmedzené a aj keď sa po uvoľnení opatrení postupne obnovili, zďaleka nedosahujú predchádzajúci objem ani záujem ľudí o lietanie. Navyše, ako keby to nestačilo, prichádza druhá vlna pandémie, epidemiologická situácia sa začína zhoršovať.

Prenajali jedno lietadlo, to však nestačí

Aerolíne Go2Sky so sídlom v Bratislave majú vo flotile štyri lietadlá Boeing 737-800 so 189 miestami, ktoré poskytovali rôznym zahraničným leteckým dopravcom. „Aj v čase takmer nulového záujmu o náš produkt sa nám podarilo prenajať aspoň jedno lietadlo. To však na udržanie spoločnosti nestačí,“ uviedol Ferjanček.

Ak sa podľa neho lízingové spoločnosti neumúdria a naplní sa scenár ukončenia prevádzky, tak spoločnosť čaká veľa práce s korektným ukončovaním činnosti. „Nádej však umiera posledná,“ dúfa Ferjanček.

Ako poznamenal, spoločnosť nespĺňa podmienky na vyhláseniu konkurzu. „Nie je predĺžená a nemá žiadne neuhradené splatné záväzky. Dôvodom je globálna kríza leteckej dopravy spôsobená koronakrízou,“ podotkol riaditeľ Go2Sky.

Budúcnosť závisí od vakcíny

Letecká doprava sa postupne obnovuje v obmedzenom rozsahu. Ústredný krízový štáb schválil paušálne uvoľnenie leteckého spojenia Slovenska aj s epidemiologicky rizikovými krajinami s platnosťou od 7. septembra. Podmienkou bude dodržiavanie prísnych epidemických a bezpečnostných opatrení.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR navrhlo uvoľnenie letov s dôvodom, že ich zákaz sa míňa účinku. V súčasnosti pripravuje elektronickú verziu formulára pre cestujúcich lietadlami zo zahraničia na Slovensko.

„Podľa posledných publikovaných informácií je globálny prepad leteckej dopravy oproti minulému roku o 85 percent,“ upozorňuje Ferjanček. Nemyslí si, že prichádza k jej postupnému obnovovaniu. Vidieť to na letiskách, kde lietajú, aj v samotnom vzdušnom priestore.

„Budúcnosť leteckej dopravy ako odvetvia ekonomiky je absolútne závislá od pozitívneho impulzu, ktorým by mohlo byť uvedenie vakcíny alebo lieku na ochorenie COVID-19,“ uviedol Ferjanček. „Dovtedy budú letecké spoločnosti prežívať vďaka štedrým dotáciám od vlád. Teda tie šťastnejšie, ktoré ich dostanú,“ dodal riaditeľ Go2Sky.

Dotácie by neboli oprávnené

V súvislosti s ukončením činnosti aerolínií sme oslovili aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. „Kompetencie na kompenzáciu ekonomických strát spôsobených opatreniami proti šíreniu koronavírusu sú v gescii rezortov financií a hospodárstva,“ odpovedal rezortný odbor komunikácie.

„Poskytovanie verejných financií v oblasti civilného letectva je prísne regulované z pohľadu štátnej pomoci a preto by poskytnutie akýchkoľvek verejných financií z ministerstva dopravy nebolo oprávnené a zlúčiteľné s vnútorným trhom,“ ozrejmilo ministerstvo.

Ako dodalo, v súčasnosti majú aj osoby činné v civilnom letectve, teda aj leteckí dopravcovia, možnosť uchádzať sa o poskytnutie pomoci podnikateľom, ktorú poskytujú rezorty hospodárstva, financií, respektíve pre zamestnávateľov aj rezort práce.

Namiesto strašenia viac upokojovať a radiť

Na začiatku pandémie, keď sa začali prijímať rôzne obmedzujúce opatrenia, vrátane leteckej dopravy, očakával Ferjanček dopad aj na ich spoločnosť. Ľudia prestali kupovať dovolenky, prípadne už zakúpené rušili, čo malo vplyv na redukciu letov. Dúfal, že sa problém kompetentným podarí zvládnuť a všetko sa v čo najkratšom čase postupne vráti do normálu.

„V opačnom prípade bude dopad na dopravu a turistický priemysel vo všeobecnosti katastrofický a môžeme očakávať, že celé odvetvie skolabuje,“ predpokladal Ferjanček v čase začiatku šírenia koronavírusu. Nešlo totiž len o zdravotný a medicínsky problém, ale aj o masívny dopad epidémie na globálnu ekonomiku.

„Vlády mali namiesto strašenia viac upokojovať ľudí, radiť ako sa správať, intenzívnejšie podporovať zdravotníctvo využitím vojenských lekárov, doplniť telefónne linky na call centrách,“ povedal spolumajiteľ leteckej spoločnosti.

V krízovej situácii bolo podľa neho potrebné udržať sektor služieb v chode, napríklad, dočasnými odvodovými prázdninami pre zamestnávateľov, ktorí nemajú prácu pre ľudí, namiesto toho, aby ich prepustili, či odložením rôznych administratívnych povinností či dočasným zastavením vydávania pokút. „Po zvládnutí pandémie bude potrebné zvládnuť aj krízu v hospodárstve a rovnako ako pri víruse, je prevencia najlepším riešením“ uviedol Ferjanček.

Aj keby prežili, bolo by to veľmi ťažké

Následné opatrenia štátu na zmiernenie vplyvov koronakrízy na ekonomiku pomohli leteckej spoločnosti pokryť veľkú časť mzdových nákladov. Jej prežitie však závisí od postoja vlastníkov lietadiel, ktoré prenajíma.

„Tých tlačia banky do platobných podmienok ako za normálnej situácie a následne to prenášajú aj na nás,“ vysvetlil Ferjanček. Keďže však odrazu nemali žiadnu pravidelnú prevádzku a nakontrahované lety na sezónu sa reálne neuskutočnili, nemali peniaze na pravidelné platby.

„Je to komplikovaná situácia. Položiť nás na lopatky môžu paradoxne lietadlové kapacity, ktorých prenájom s posádkami, poistením a údržbou tvoria podstatu nášho podnikania,“ priblížil Ferjanček.

Neočakával totiž, že by im štát alebo Európska únia dali priamu dotáciu a do pôžičiek nechcel ísť, pretože museli reálne vyhodnotiť svoju schopnosť pôžičku splácať, keď kríza skončí. Ak by to podľa neho prežili, ich podnikanie by bolo veľmi ťažké.

Spoločnosť Go2Sky po prepade letov na minimum zabezpečila niekoľko repatriačnych a humanitárnych letov s nákladom zdravotníckeho materiálu. „Majiteľom sme vrátili už dohodnuté piate lietadlo, ktoré sme mali prebrať v apríl,“ uviedol Ferjanček s tým, že o ďalších lietadlách rokovali a rozlúčili sa s niekoľkými zamestnancami.

Priaznivé hospodárenie prežitiu nepomohlo

Aerolíniám sa od ich vzniku ekonomicky darilo. Od prvého celého roku svojej prevádzky (2013) vykazovali zväčša zisk pred zdanením, s výnimkou dvoch rokov. Ako vyplýva z údajov v registri účtovných závierok, vlani dosiahla spoločnosť Go2Sky pozitívny hospodársky výsledok 3,4 milióna eur, čo bolo medziročne menej o 13,7 %, alebo o 540 tisíc eur. V roku 2018 zaznamenali najvyšší zisk pred zdanením vo výške 3,94 milióna eur, oproti roku 2017 to znamenalo 4,5-násobný rast.

Spoločnosť zároveň pravidelne zvyšovala výnosy z hospodárskej činnosti. Zo sumy 2,64 milióna v roku 2013 sa v ďalšom roku dostala na vyše 12 miliónov eur, čo predstavovalo 4,6-násobný prírastok. Odvtedy výnosy každoročne rástli o desiatky percent s výnimkou minulého roka, keď dosiahli najvyššiu úroveň takmer 32 miliónov eur.

V porovnaní s rokom 2018 to bolo mierne zvýšenie, no výnosy v uvedenom roku tiež na úrovni zhruba 32 miliónov eur medziročne vzrástli o 17 percent, teda skoro o 5 miliónov eur. Napriek priaznivému hospodáreniu však musela firma oznámiť ukončenie prevádzky pod tlakom následkov koronakrízy.