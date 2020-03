Koronavírus posunie otvorenie úsekov R7, povedal minister Doležal (rozhovor)

Úplne prvý krok smeroval k zasadnutiu krízového štábu na ministerstve dopravy, kde som bol veľmi detailne informovaný jednotlivými sekciami o tom, aké opatrenia prijali.

V cestnej doprave aj v súčinnosti s ministerstvom vnútra sme prijali opatrenia, alebo rozhodnutia, že nebudeme pokutovať motoristov, napríklad, za neplatnú skúšku technickej kontroly. Vzhľadom na to, že si ju nemajú kedy urobiť.

Zatiaľ je to o dohode medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom dopravy, ale pripravujeme aj úpravu príslušnej právnej normy, aby to bolo aj oficiálne. Pravdepodobne tento stav bude trvať dlhšie. A to nie sú to len „estekáčky“, príslušných technických noriem je oveľa viac, týka sa to aj nákladnej automobilovej dopravy.

Ako to vyzerá v tejto oblasti?

Ak spomínam nákladnú automobilovú dopravu, potrebujeme vyjsť jej v ústrety, lebo potrebujeme fungujúcu autodopravu. Postupne budeme otvárať príslušné úrady, aby sme mohli vydávať povolenia na prepravu a príslušné tachografové karty.

Všetko, čo súvisí s automobilovou prepravou a bolo zastavené, tak postupne budeme musieť otvárať tieto úrady tak, aby automobilová doprava fungovala.

Aká je situácia na stavbách diaľničných úsekov?

Máme signály, že stavby zatiaľ pokračujú, ale čo sa týka kolaudačných rozhodnutí v súvislosti s rýchlostnou cestou R7 (dva úseky mali sprevádzkovať pôvodne na prelome marca a apríla), ktorá by sa mala čoskoro otvárať, už vieme, že sa posunieme minimálne o mesiac, lebo sú pozastavené kolaudačné konania. Budeme to robiť po častiach a veríme, že to neprekročí jeden mesiac.

Ostatné stavby pokračujú ďalej?

Tam, kde výstavba bežala, tak pokračuje ďalej. Pokiaľ nám neskolabuje automobilová preprava, tam sú subdodávatelia, prepravné spoločnosti. Potrebujeme udržať tento segment funkčný.

Aká je situácia v leteckej a vodnej doprave, kde je medzinárodná osobná doprava tiež zakázaná?

– S výnimkou repatriačných letov, ktoré majú skôr charalter humanitárnych letov. Prístavy sú zatvorené, lode môžu maximálne zakotviť, dotankovať, vykonať nevyhnutné servisné úpravy. Je to rovnaká situácia ako v Maďarsku, respektíve v Rakúsku.

Taxíky nemôžu prepravovať cestujúcich, s výnimkou tovaru, rozvozu jedál. Nezmeníte tento zákaz?

V tejto chvíli to absolútne rešpektujeme. Veľa sme o tom diskutovali aj v rámci ústredného krízového štábu, boli rôzne návrhy, napríklad, na plexisklá, bezkontaktné platby.

Na prvý pohľad to môže vyzerať, že je to riešiteľné, ale keď si uvedomíme, že aj v zadnej časti vozidla, ak tam bude pozitívne testovaný, tak ten priestor bude kontaminovaný. Takto by po každej jazde musel taxikár úplne vydezinfikovať auto, ako to však odsledujeme?

Nerozšíri sa čierny trh v tejto sfére ešte viac?

Čierny trh existuje. Môžem v tejto chvíli len apelovať na zdravý rozum. Prosím, neriskujme zdravie našich spoluobčanov. Naozaj, obmedzme akúkoľvek prepravu, ak už ísť, tak mestskou hromadnou dopravou, kde je to riziko nižšie.

Súhlasím, že taxíky sú v súčasnosti čistý čierny trh, prichádza k zneužívaniu taxikára. Taxislužby sú povolené len na prepravu tovaru.

Medzinárodná osobná doprava zo Slovenska je zakázaná od 13. marca predbežne do 27. marca. Aký vývoj očakávate?

V súčasnosti nevidím priestor na uvoľnenie týchto opatrení. Pravdepodobne rovnako ako školy, kultúrne podujatia, tak aj tieto opatrenia v doprave budú musieť byť predĺžené. Bude to závisieť od aktuálnej situácie v súvislosti s počtom nakazených.