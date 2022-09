Košice a Rožnavu zasiahne štrajk zamestnancov Eurobusu, ovplyvnené budú prímestské spoje autobusmi

Premávku prímestských autobusov dopravcu Eurobus, a.s., zasiahne v pondelok 26. septembra štrajk zamestnancov. Odborový zväz KOVO eurobus, a. s., zvolil túto formu protestu v dopravných závodoch v Košiciach a Rožňave. Pôjde o celodenný výstražný štrajk so začiatkom od 0:00 do 24:00. Ako uviedol Košický samosprávny kraj, nie je zriaďovateľom žiadneho z dopravcov a ani jeho vlastníkom, preto nemá právomoc zasahovať do personálnej politiky týchto súkromných spoločností. Informoval o tom hovorca KSK Michal Hudák.

„Informáciu o štrajku zamestnancov jedného zo zmluvných autobusových dopravcov Košického samosprávneho kraja sme prijali s veľkou ľútosťou. Mrzí nás, že na interné záležitosti spoločnosti a jej zamestnancov doplatia obyvatelia kraja v našich dvoch okresoch. Momentálne rokujeme s naším druhým autobusovým dopravcom ARRIVA, a.s., ako aj s regionálnymi autobusovými dopravcami z iných krajov o možnostiach, ako zmierniť dôsledky výpadku autobusových spojov na cestujúcu verejnosť,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Keďže kraj si voči dopravcom plní zmluvné povinnosti, rovnaké plnenie očakávame aj od dopravcov, vrátane prevádzkovej povinnosti dopravcu, teda zabezpečenie objednaných služieb podľa schválených cestovných poriadkov a udelených dopravných licencií. Podľa informácií od dopravcu spoločnosť eurobus, a. s., v tejto chvíli nedokáže určiť rozsah a dopady štrajku na vynechané spoje. V rámci svojej povinnosti deklaroval snahu minimalizovať dopady štrajku a postupovať pri riešení situácie v maximálnej súčinnosti s krajom ako objednávateľom,“ dodal Hudák.