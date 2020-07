Košice obnovili pravidelné lety do Veľkej Británie, Ryanair pridal dokonca i nové letisko

Letisko Košice bude mať po vyše štyroch mesiacoch opäť pravidelné letecké spojenie s Veľkou Britániou. Umožnilo to zaradenie ostrovnej krajiny na zoznam menej rizikových štátov z hľadiska epidemiologickej situácie v súvislosti s koroanvírusom, a to s účinnosťou od 20. júla.

Informovalo o tom košické letisko s tým, že nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air zareagovala okamžite a už v pondelok ráno obnovila pravidelnú linku medzi Londýnom – Lutonom a Košicami.

Jej Airbus A321 odletel z Lutonu v prvom možnom čase o 5:55 so 198 cestujúcimi, z Košíc naspäť odletelo lietadlo o 9:55 s 54 pasažiermi na palube. Táto linka bude do konca júla fungovať trikrát týždenne – v pondelok, vo štvrtok a v nedeľu.

Ryanairom aj na Stansted

Rovnako rýchlo zareagovala nízkonákladová spoločnosť Ryanair, ktorá navyše pridáva na zoznam destinácií dostupných z Košíc nové letisko Londýn – Stansted. Prvý let na tejto linke je naplánovaný v pondelok 20. júla s príletom do Košíc o 22:05 a s odletom späť o 22:30.

Na letisko Londýn – Stansted, ktoré je podľa počtu vybavených cestujúcich tretím najväčším letiskom v britskej metropole, mal Ryanair pôvodne lietať z Košíc už od 2. apríla, pandémia koronavírusu však tieto plány posunula o viac ako tri mesiace. Linka bude v prevádzke dvakrát týždenne, a to v pondelok a piatok až do konca platnosti letného letového poriadku. Následne od 25. októbra dopravca plánuje zvýšiť kapacitu na tri lety týždenne.

Cestujúci letia najmä na návštevy

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej povedal, že ich letový poriadok sa opäť o niečo viac podobá na ten, ktorý bol platný do vypuknutia pandémie.

„Najmä početná komunita Slovákov žijúcich na britských ostrovoch to teraz bude mať na východné Slovensko výrazne bližšie vďaka letom spoločností Wizz Air a Ryanair. Štatistiky potvrdzujú celosvetový trend, podľa ktorého sa segment VFR (visiting friends and relative), teda návšteva priateľov a rodiny) vracia do lietadiel ako prvý,“ poznamenal Tmej.

Dodal, že po vyše štvormesačnej pauze tak môžu na košickom letisku vybavovať aj cestujúcich letiacich z a do Veľkej Británie a byť tak súčasťou postupného „oživenia“ leteckej dopravy.

Po nedávnom uvoľnení opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a uvoľnení leteckej dopravy už do Košíc lietajú České aerolínie z Prahy a Austrian Airlines z Viedne.

Obnovenie ostatných leteckých spojení podľa košického letiska závisí od rozhodnutia jednotlivých leteckých spoločností, ako aj od rozhodnutia vlády SR. Pre všetky letecké spoločnosti platia pravidlá nosenia rúšok počas celého letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov.