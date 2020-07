Košice si pochvaľujú autobusy na zavolanie, doba jazdy sa skrátila a mesto ušetrilo kilometre

Autobusy na zavolanie využilo v Košickom samosprávnom kraji (KSK) celkovo 807 cestujúcich na 17 spojoch. Už viac ako pol roka môžu obyvatelia košického kraja využívať v prímestskej doprave takzvané autobusy na zavolanie, ktoré zaviedla župa v spolupráci s dopravcami ARRIVA Michalovce a eurobus. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Málo využívané spoje premávajú do odľahlejších obcí s nízkym počtom cestujúcich na základe predchádzajúcej telefonickej objednávky, a to minimálne 60 minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky. V súčasnosti sa to týka vybraných spojov do obcí Hažín, Koňuš, Kašov, Drahňov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Byšta, Vojka, Petrikovce, Bretka, Hincovce, Petrovo a Slančík.

Na výstup stačí lístok

„Od zavedenia služby 15. decembra 2019 do konca februára 2020 využilo túto službu na 17 spojoch celkovo 807 cestujúcich. Telefonicky si zachádzku autobusu objednalo 75 ľudí a 732 cestujúcich vystúpilo na zastávkach na zavolanie ako cieľovej stanici po zakúpení cestovného lístka. Vďaka zavedeniu tejto služby sme v prímestskej autobusovej doprave ušetrili 2 093 kilometrov. Najmä pravidelní cestujúci ocenili, že sa čas jazdy skrátil celkovo o 2 781 minút, čo je viac ako 46 hodín. Od marca 2020 bola služba autobusov na zavolanie obmedzená z dôvodu opatrení v prímestskej autobusovej doprave pre COVID-19, no teraz je opäť k dispozícii v prázdninovom režime,“ uviedol košický župan Rastislav Trnka.

V prípade, že chce cestujúci nastúpiť na zastávke, ktorá je na zavolanie, musí to oznámiť dopravcovi minimálne 60 minút pred odchodom z východiskovej zastávky daného spoja. Cestujúcemu, ktorý cestuje na takúto zastávku stačí, aby si kúpil cestovný doklad pri nástupe do autobusu.

V budúcnosti objednávku autobusov zjednotia

Ak nie je vopred hlásený nástup alebo nie je zakúpený lístok na zastávku na znamenie, vodič nevykoná zachádzku. Objednať si vybraný spoj možno v prípade spoločnosti eurobus na telefónnom čísle 0915 752 224 a v prípade spoločnosti ARRIVA Michalovce na čísle 0905 931 945.

V budúcnosti budú všetky požiadavky oznamované na jednom telefónnom čísle v rámci integrovaného dopravného systému IDS Východ na území celého východného Slovenska, teda spoločne Košického aj Prešovského kraja.

Počas letných prázdnin dopravcovia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vyhodnocujú doterajšiu využiteľnosť jednotlivých spojov na zavolanie. V prípade častého využívania niektorého spoja budú takéto spoje vedené bez piktogramu slúchadla, to znamená, že autobusy budú na zastávku opäť zachádzať štandardne bez potreby predošlého volania.