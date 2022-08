Košická župa uzavrie most cez Ružín, vodiči aj peší budú musieť využiť obchádzkové trase

Košický samosprávny kraj (KSK) uzatvorí z dôvodu betonáže časti nosnej konštrukcie most cez Ružín pri obci Margecany (okr. Gelnica).

Premávka bude z mosta vylúčená na nevyhnutný čas, a to v termíne od 8. augusta od 7:00 do 13. augusta do 7:00, nepretržite na päť pracovných dní. Informoval o tom KSK.

Päťdňová uzávera mosta

„Aj napriek rekonštrukcii mosta sa snažíme obmedziť premávku v čo najmenšej miere, ale zároveň nechceme ohroziť bezpečnosť občanov. Vodiči doposiaľ prechádzali nad Ružínskou priehradou v jednom jazdnom pruhu, práce však aktuálne nemôžu prebiehať bez úplnej uzávery, ktorá bude jediná počas celej obnovy. Uvedomujeme si, že aj päťdňová uzávera môže miestnym spôsobiť ťažkosti, za čo sa vopred ospravedlňujeme. Vo výsledku však bude novo zrekonštruovaný bezpečný most, s plnou zaťažiteľnosťou, ktorý bude svoju funkciu plniť ďalšie desaťročia, a to pre východniarov z celej Hnileckej doliny,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na nevyhnutný čas bude pre vodičov osobných vozidiel, záchranných zložiek, cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou, cyklistov aj peších slúžiť obchádzková trasa.

Dočasná obchádzková trasa

Premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na dočasnú obchádzku, ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz.

Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov. Ďalej po ceste č. III/3465, pričom bude končiť v križovatke s cestou II/546. Obísť bude potrebné približne 23 kilometrov, na zmeny v doprave upozorní prenosné dopravné značenie.

Most za obcou Margecany bol vybudovaný v roku 1968 a poslednou čiastočnou rekonštrukciou prešiel pred viac ako dvadsiatimi rokmi.

Župa ho začala rekonštruovať pre poškodenie nosnej konštrukcie, z dôvodu nefunkčnej hydroizolácie do nej zateká, skorodované sú odvodňovacie potrubia a v nevyhovujúcom stave je aj samotná vozovka na moste.

KSK realizuje rozsiahlu rekonštrukciu mosta zo svojho rozpočtu, čo si vyžiada 2,1 milióna eur. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by mali práce trvať 180 pracovných dní a ukončené by mali byť vo februári budúceho roka.