Košické letisko opäť obnoví spojenie s Düsseldorfom, let potrvá necelé dve hodiny

Východné Slovensko privíta po takmer dvojročnej pauze obnovenie priameho leteckého spojenia s Nemeckom. Od 15. apríla obnoví svoju prevádzku na linke z Košíc do Düsseldorfu nemecká nízkonákladová letecká spoločnosť Eurowings. Informovala o tom Karolína Linhartová z Letiska Košice.

„Sme nesmierne nadšení, že sa znova obnoví takéto dôležité letecké spojenie pre východné Slovensko. Cestujúci budú môcť priamo z Košíc lietať za prácou do Nemecka alebo navštíviť svojich blízkych a spoznávať nemeckú metropolu Düsseldorf a okolie,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.

Lietať sa bude trikrát týždenne a to v pondelok, piatok a nedeľu v popoludňajších hodinách. Linka bude prevádzkovaná lietadlom typu Airbus s kapacitou od 144 do 180 sedadiel a let potrvá necelé dve hodiny.

Z košického letiska momentálne lieta letecká spoločnosť Austrian Airlines do Viedne, letecká spoločnosť Ryanair do destinácií Londýn Stansted, Praha, Liverpool, Dublin, Viedeň, Varšava Modlin a letecká spoločnosť Wizz Air do destinácie Londýn Luton.