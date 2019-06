Košické letisko predstavilo novinku, počas letnej sezóny vybaví charterové lety do 13 destinácií

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Letisko Košice počas tohtoročnej letnej sezóny vybavuje charterové lety cestovných kancelárií do trinástich destinácií v deviatich krajinách.

Novinkou je sezónna pravidelná linka do cyperskej Larnaky, ktorú prevádzkuje spoločnosť Cyprus Airways od 11. júna raz týždenne. Ako v stredu informovalo košické letisko, toto spojenie bude fungovať každý utorok do konca septembra s lietadlom Airbus A319 s kapacitou 144 sedadiel.

Možnosť zakúpenia samostatných leteniek

Letná charterová sezóna na letisku v Košiciach je už v plnom prúde, keďže sa začala oveľa skôr ako v minulosti, už 19. apríla letom spoločnosti Nesma Airlines do egyptskej Hurghady. Individuálni cestujúci si môžu do viacerých destinácií opäť zakúpiť aj samostatné letenky.

Najviac destinácií má v ponuke spoločnosť Smartwings, a to Antalaya, Burgas, Heraklion, Larnaka a Rodos. Zmenou v charterovom letovom poriadku oproti minulým rokom je podľa letiska výrazný nárast počtu leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú lety do jednotlivých prímorských destinácií. Okrem Smartwings, Bulgaria Air a Talwind budú lety zabezpečovať napríklad, Anadolujet (dcérska firma Turkish Airlines lieta do Antalye), Pegasus (Antalya), Orange2Fly (Hurghada), či Astra Airlines (korfu).

Pokles lietadlovej kapacity

V súvislosti s celosvetovým uzemnením lietadiel Boeing 737 MAX hrozil letisku v Košiciach, tak ako aj iným slovenským či českým letiskám, rapídny pokles dostupnej lietadlovej kapacity. „Neľahká globálna situácia v letectve častokrát dolieha aj na malé regionálne letiská a povinné odstavenie lietadiel typu Boeing 737 MAX je toho príkladom,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej.

Ocenil, že slovenským cestovným kanceláriám sa podarilo nahradiť výpadok kapacity spoločnosti Smartwings zazmluvnením iných leteckých dopravcov. „Dovolenkári z celého východného Slovenska i širšieho okolia si tak opäť môžu vychutnať odlet do svojich obľúbených prímorských destinácií zo svojho domovského letiska Košice,“ dodal Tmej.