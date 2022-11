Košické letisko vybavilo v tomto roku už pol milióna cestujúcich, pomohli tomu najmä pravidelné lety do Viedne

Letisko Košice sa po dvoch rokov pandémie počtom prepravených cestujúcich priblížilo k svojmu najsilnejšiemu roku 2019. V stredu 23. novembra prešla bránami letiska jubilejná 500-tisíca cestujúca v roku 2022. Informovala o tom Lucia Kočišová z Letiska Košice.

„Je to obrovský úspech, že už teraz v novembri môžeme na našom letisku privítať 500-tisíceho cestujúceho. Veľká vďaka patrí všetkým cestujúcim, ktorí pravidelne lietajú linkami z Košíc a sú dôkazom veľkého záujmu o letecké cestovanie z metropoly východného Slovenska. Narastajúci počet cestujúcich je pre nás motiváciou a pomáha nám rozširovať ponuku destinácií a oslovovať nové letecké spoločnosti. Posledné dva roky boli pre nás výzvou z viacerých hľadísk, preto sa dnes tešíme, že vynaložené úsilie prinieslo svoje výsledky nielen na pôde letiska, ale aj v oblasti ekonomiky a turizmu na východnom Slovensku,” uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.

Po úspešnej charterovej sezóne tak letisko podľa zverejnených informácií oslávilo ďalší úspech, na ktorom má zásluhu aj spoločnosť Austrian Airlines.

Aj vďaka vysokej frekvencii letov do Viedne – v letnej sezóne 14-krát týždenne a v aktuálnej zimnej sezóne 12-krát do týždňa – a následne do širokej siete destinácií v Európe, USA a Kanade dokázalo letisko odbaviť takýto enormný počet cestujúcich.

Výrazne k tomu dopomohli aj ďalšie pravidelné linky z Košíc do európskych destinácií, ktoré zaznamenali nárast počtu cestujúcich a potvrdili tak zvýšený záujem o lety z Košíc do sveta.