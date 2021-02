Košický kraj chce rokovať s ministerstvom o dostavbe D1 po Ukrajinu, ponúka aj vypracovanie štúdie

Košický samosprávny kraj (KSK) vyjadril podporu iniciatíve občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín, ktorej hlavným zámerom je podniknúť kroky k presadeniu dostavby diaľnice D1 z Ukrajiny po Košice.

Odbremenenie ciest nižších tried

Na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva KSK poslanci poverili župana rokovať s Ministerstvom dopravy a výstavby SR s cieľom rozhýbať prípravu diaľničného úseku a vypracovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá bude použitá pri výstavbe. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Budovanie diaľnice po štátnu hranicu s Ukrajinou je kľúčové z pohľadu dopravnej infraštruktúry, keďže by výrazne odbremenila cesty nižších tried. Zároveň, toto dopravné spojenie prinesie rozvoj regiónu Zemplín, kde aktuálne nie je ani jeden kilometer diaľnice alebo rýchlostnej cesty, pričom tam žije približne 250-tisíc obyvateľov. Po rokovaní s ukrajinskou stranou už vieme, že v pláne je spojiť hranicu s mestom Kyjev, preto by sme mali zvýšiť tempo aj na slovenskej strane. Jedným z prvých krokov, ktoré župa podnikne, bude preto aktívna diskusia s ministerstvom dopravy. V prípade, ak ministerstvo nezabezpečí vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, sme pripravení ju vypracovať,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Najvyťaženejšia trasa

Štúdia je prvým krokom k posúdeniu realizovateľnosti projektu, ktorý vyhodnotí zámer budovania diaľnice. Tento dokument si už v roku 2013 dala vypracovať Národná diaľničná spoločnosť. K samotnej realizácii diaľničného spojenia D1 a cesty I/19 od štátnej hranice s Ukrajinou po Bidovce nedošlo a štúdia sa stala neaktuálnou.

V rámci Košického kraja je najviac vyťaženým dopravným ťahom trasa medzi Košicami a Michalovcami. Podľa posledného sčítania z roku 2019 úsekom denne prejde približne 15-tisíc vozidiel,čo je od roku 2011 nárast o 30 percent. V Košickom kraji je zároveň najmenej diaľnic a rýchlostných ciest zo všetkých samosprávnych krajov. Konkrétne krajom vedie 19 kilometrov diaľnic, všetky sú v okrese Košice – okolie. Rýchlostná cesta má iba tri kilometre. Všetka dopravná záťaž je vedená cestami I. až III. triedy.