Košický kraj pokračuje v rekonštrukcii cesty medzi Haniskou a Čaňou

Opravu 3,5 kilometra dlhého úseku cesty medzi Haniskou a Čaňou (okr. Košice – okolie) vlani na jeseň po pokládke prvej vrstvy mikrokoberca zmarilo nepriaznivé počasie.

Po zlepšení poveternostných podmienok sa na tento úsek opäť vracajú cestári. Náklady na rekonštrukciu cesty vo výške viac než 212-tisíc eur financuje zo svojho rozpočtu Košický samosprávny kraj (KSK). Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Okrem toho, že zhotoviteľ pred zimou práce nedokončil, vysoká dynamika premávky smerujúca k priemyselnému parku počas zimy spôsobila, že prvá vrstva asfaltovej vrstvy bola poškodená a na ceste sa vytvorili nové výtlky. Z toho dôvodu došlo k opätovnému poškodeniu tejto frekventovanej cesty. Zhotoviteľ preto bude musieť ešte pred položením finálnej vrstvy asfaltového mikrokoberca vyspraviť aj výtlky, ktoré sa na ceste vytvorili,“ informoval riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja Anton Trišč.

Zhotoviteľ, ktorý realizuje rekonštrukciu, sa na cestu medzi Čaňou a Haniskou vráti v pondelok 17. mája, kedy začne s prípravnými prácami. Cesta bude vyčistená od posypového materiálu a všetky výtlky budú opravené teplou živičnou zmesou.

Následne bude na upravenú cestu aplikovaný spojovací postrek a položená bude nová obrusná vrstva asfaltového mikrokoberca. Počas prác bude doprava na opravovanom úseku obmedzená do jedného jazdného pruhu. Všetky práce by mali byť dokončené v zmluvnom termíne, teda do konca mája.