Košický kraj posilní autobusové spojenia zo slovensko-ukrajinskej hranice, pre utečencov budú zadarmo

Košický samosprávny kraj (KSK) zavádza od stredy 2. marca ďalšie autobusové spojenia zo štátnej hranice s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach, ktoré nadväzujú na vlakové alebo autobusové spojenia v Košiciach a v Michalovciach. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Doprava zadarmo pre občanov Ukrajiny

Občania Ukrajiny môžu autobusové spoje, ktoré sú súčasťou služieb u dopravcov eurobus a Arriva Michalovce, využívať zadarmo. Kyvadlová doprava bude z hraničných priechodov premávať počas pracovných dní približne každú hodinu.

„Z Vyšného Nemeckého bude od stredy premávať 25 spojení oproti súčasným deviatim a z Veľkých Slemeniec to bude celkovo 19 spojov, čo je o 10 viac než doposiaľ. Navyše pribúdajú aj priame spojenia z Veľkých Slemeniec do Michaloviec a Košíc. Jednotlivé spoje sme sa snažili prispôsobiť tak, aby nadväzovali na autobusové spoje a vlaky v Michalovciach a v Košiciach aj na vlaky smerujúce do iných európskych miest,“ dodal predseda KSK Rastislav Trnka.

Všetky informácie o konkrétnych odchodoch budú zverejnené na hraničných priechodoch, na stránkach KSK, IDS Východ a autobusových dopravcov a takisto na www.cp.sk.

Zriadia ďalšie kontaktné body aj infolinku

Košický samosprávny kraj zriadil na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Veľké Slemence kontaktné body. Dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja sú v nich k dispozícii nonstop 24 hodín denne. Vojnovým utečencom poskytujú informácie o možnostiach ubytovania v azylových centrách, dopravných spojeniach a nájdu tu aj základnú humanitárnu pomoc.

Ďalšie kontaktné body zriadi župa aj na železničnej stanici v Košiciach. Informácie pre obyvateľov Ukrajiny bude kraj poskytovať aj prostredníctvom infolinky, ktorá bude spustená v najbližších dňoch. Dobrovoľníci v nej budú poskytovať informácie aj v ukrajinčine.

Všetky informácie o možnostiach pomoci obyvateľom z Ukrajiny zverejňuje kraj na webe https://web.vucke.sk/sk/novinky/pomoc-ukrajine/.