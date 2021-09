Košický kraj zavádza nové expresné spoje na Gemer, skrátia čas prepravy cestujúcich o štvrť hodinu

Košický samosprávny kraj (KSK) zavádza nové expresné spoje, ktoré prepoja Košice s Rožňavou, Dobšinou aj Revúcou.

Expresné spoje skrátia čas prepravy v priemere o štvrť hodinu a budú ju zabezpečovať autobusy vyššieho štandardu Iveco Magelys, ktoré sú klimatizované, vybavené bezplatným Wi-Fi pripojením a sedadlá v nich sú polohovateľné.

Informoval o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Vyšší komfort

„Východniarom využívajúcim prímestskú autobusovú dopravu chceme poskytovať vyšší komfort pri cestovaní verejnou dopravou. Z tohto dôvodu zavádzame v našom kraji ďalšie expresné spoje, ktoré budú premávať z Košíc na Gemer. Oproti klasickým autobusovým spojom zastavujú tieto expresné na polovičnom počte zastávok, vďaka čomu sa cestujúci dostanú z Košíc do Rožňavy a naspäť rýchlejšie, a to až o 15 minút. Zavedením nových expresných spojov chceme zvýšiť konkurenciu autobusovej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave a tiež ponúknuť cestujúcim rýchle dopravné spojenie, najmä za pracovnými príležitosťami a školskými povinnosťami v Košiciach,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Kým cesta klasickým autobusovým spojom z Košíc do Rožňavy trvá 90 minút, preprava expresným spojom potrvá 75 minút. Okrem krajského mesta má expresný spoj zastávku v Turni nad Bodvou, Hrhove, Jablonove nad Turňou a v Krásnohorskom Podhradí, z Rožňavy pokračuje ďalej do Revúcej alebo Dobšinej.

Niekde chýbala železničná doprava

Expresné spoje zaviedla košická župa aj na iných linkách, napríklad v roku 2018 to bolo na trase Sobrance – Michalovce – Košice a Kráľovský Chlmec – Veľké Kapušany – Trebišov.

Okrem klimatizácie, WIFI a polohovateľných sedadiel v autobusoch, bol pre 49 sediacich cestujúcich najväčším prínosom skrátený prepravný čas, napríklad z Michaloviec do Košíc za 55 minút a z Kráľovského Chlmca cez Veľké Kapušany do Trebišova za 60 minút. V roku 2019 bol spoj predĺžený cez Sečovce až do Košíc.

Pre zámer expresného spojenia boli mestá Sobrance a Veľké Kapušany vybrané najmä kvôli chýbajúcej železničnej doprave v týchto regiónoch.