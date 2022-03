Košický kraj zlepšil dopravné spojenie s Maďarskom, vlaky a autobusy už premávajú každé dve hodiny

Košická župa zlepšuje železničné aj autobusové spojenie so susedným Maďarskom. Rozšírením ponuky vlakových spojov na linke Košice – Hidasnémeti – Miškolc – Budapešť pribudli cestujúcim možnosti dostať sa z prihraničných obcí za prácou či školou do miest, ale aj na výlety do turisticky atraktívnych lokalít.

Namiesto dvoch párov vlakov premáva na tejto linke denne spolu sedem párov medzištátnych vlakov. Okrem toho môžu cestujúci využívať aj autobusové spojenie z Košíc do Hidasnémeti, ktoré poskytuje kraj. Informoval o tom Košický samosprávny kraj.

Pravidelné spoje sú veľmi žiadané

„Autobusové spojenia do prihraničného Hidasnémeti sme zaviedli v jeseni 2019, kedy došlo k predĺženiu linky prímestskej autobusovej dopravy z Milhosti až za hranice Slovenska. V súčasnosti majú cestujúci možnosť dostať sa z Košíc do Maďarska a späť niekoľkokrát denne a bez prestupu, pretože vlaky a autobusy premávajú každé dve hodiny. Tieto pravidelné dopravné spojenia s Maďarskom sa ukázali ako veľmi žiadané, cestujúci ich využívajú na prepravu za prácou aj kvôli turistickým možnostiam. Spojenie Košíc s Maďarskom má v súčasnosti obrovský prínos aj pri riešení utečeneckej krízy a nasmerovaní utečencov pred vojnou z Ukrajiny ďalej do Európy,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vlaky a autobusy chodia každé dve hodiny

Vlaky na trase Košice – Budapešť premávajú denne od 6.01 do 18.01 každé dve hodiny, vypravuje ich Železničná spoločnosť Slovensko. V najbližších rokoch má spojenie potenciál byť súčasťou rozvíjajúceho sa integrovaného dopravného systému IDS Východ.

Autobusové spojenie zabezpečuje pre kraj spoločnosť eurobus, poskytované je v rozsahu 11 párov dopravných spojení počas pracovných dní a päť párov spojov cez voľné dni.

V rovnakom rozsahu bude prevádzkované aj v rámci novej zmluvy o službách vo verejnom záujme, ktorá začne v Košickom kraji platiť od 1. apríla. Pri oboch typoch dopravných spojení platí cestujúcim jeden cestovný lístok. Na autobusové spoje sa vzťahuje tarifa prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy. Na území Maďarska možno platiť za lístok aj forintami.