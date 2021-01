Košický samosprávny kraj sprejazdnil dočasný most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou (video + foto)

Košický samosprávny kraj (KSK) sprejazdnil v pondelok 18. januára popoludní dočasný most nad Hornádom medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Krajskí cestári cez víkend dobudovali nájazdové rampy nevyhnutné na to, aby bol 54 metrov dlhý dočasný most funkčný. Zároveň Správa ciest KSK realizuje hlavnú prehliadku a zaťažovaciu skúšku, aby preverili bezpečnosť premostenia.

Jeden jazdný pruh

„Vzhľadom na to, že stavenisko nám bolo odovzdané až v piatok popoludní, nie v stredu, ako to malo byť podľa dohodnutých termínov, krajskí cestári robili počas víkendu maximum, aby sme do pondelka stihli zrealizovať všetky dokončovacie práce a most sprejazdnili pre vozidlá aj chodcov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Ak dočasné premostenie bude bezpečné a všetky dokončovacie práce budú ukončené, Košický samosprávny kraj ho sprejazdní pre vozidlá. Tie by mali premávať v jednom jazdnom pruhu obojsmerne s potrebou dať prednosť v jazde protiidúcemu vozidlu.

Pripravuje sa výstavba stáleho mosta

„Po mostnom provizóriu bude prechádzať osobná doprava, autobusy, záchranné zložky a menšie kamióny, ktorých nosnosť aj s nákladom neprevýši 40 ton. Zároveň bude sprejazdnené aj pre chodcov,“ doplnil Trnka.

Okrem prác na premostení sa aktuálne pripravuje projektová dokumentácia na výstavbu nového mosta. Zhotoviteľ by mal s výstavbou nových nosníkov začať v prvej polovici tohto roka.

V najbližších dňoch bude župa poznať aj výsledky diagnostiky spodnej stavby pôvodného mosta, ktorú realizuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Zrealizovaný tiež bude inžiniersko-geologický prieskum, podľa ktorého bude známe technické riešenie rekonštrukcie medziľahlej podpery.

Minister vnútra Roman Mikulec sa zúčastnil otvorenia nového dočasného mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Foto: www.facebook.com

