Kremského návrh zákona podľa Doležala rýchlejšej dostavbe križovatky D1 s D4 nepomôže

Návrh predsedu parlamentného hospodárskeho výboru Petra Kremského (OĽaNO) v súvislosti so zákonom o významných investíciách nepomôže k rýchlejšiemu vybudovaniu prepojenia diaľnic D1 a D4 na východnom okraji Bratislavy.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) o tom informoval v stredu s tým, že zákon o významných investíciách sa týka najmä zahraničných investícií, pričom podľa neho D1 a D4 to nepomôže. „Je to strašne lacné, populistické,“ zareagoval Doležal na Kremského návrh v tradičnom živom prenose na sociálnej sieti.

Katastrofálna dopravná situácia

Minister upozornil, že navyše už beží súťaž na rozšírenie D1 pri hlavnom meste, vrátane jej napojenia na D4. Riešením v prípade rýchlejšieho prepojenia oboch diaľnic je podľa neho skrátenie trvania aktuálneho verejného obstarávania, ako aj povoľovacích konaní a samotnej lehoty výstavby.

Zopakoval, že priame a dodatočné zadanie týchto prác koncesionárovi D4 a R7 nie je možné, pretože by to bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Dopravnú situáciu v okolí Bratislavy označil minister za zlú až katastrofálnu bez ohľadu na chýbajúce prepojenie D1 a D4.

Unikátna stavba s nulovým využitím

Poslanec Kremský navrhol doplniť významné investície aj o strategickú dopravnú a inžiniersku infraštruktúru celonárodného významu. Zmena by podľa neho mala pomôcť zrýchliť dopravné stavby.

„Príkladom je križovatka diaľnic D1 a D4 Ivanka Sever pred Bratislavou, ktorá neumožňuje výjazd z jednej na druhú. Sedem rokov Národná diaľničná spoločnosť a ministerstvo dopravy odkladali riešenie prepojenia, až z toho máme svetový unikát. Stavby za takmer dve miliardy eur sa budú ledva využívať,“ uviedol Kremský. Úprava podľa neho môže urýchliť aj iné kľúčové dopravné stavby, ktoré meškajú.