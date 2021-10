Krvácať budú všetky rezorty, nie len doprava. Pre Doležala bude najdôležitejšie prežiť

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) považuje budúci rok v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu za rok prežitia. Rezort podľa neho na rokovaniach s ministerstvom financií žiadal z rozpočtu oveľa viac prostriedkov, najmä na železnice, ako by mal dostať.

„Budeme krvácať všetky rezorty, nielen doprava,“ vyhlásil vo štvrtok po rokovaní vlády minister dopravy s tým, že zároveň chápe obmedzenia dané maximálnym deficitom štátneho rozpočtu.

Doležal vidí priestor na šetrenie

Peniaze budú podľa šéfa rezortu dopravy najviac chýbať na železničnú infraštruktúru, čím dlhodobý dlh na jej údržbu bude opäť narastať. Za pozitívum považuje, že aspoň vlakovú osobnú dopravu budú môcť udržať v ako-takom režime.

Ministerstvo dopravy podľa Doležala dostalo relatívne dosť prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov, takže bude naďalej investovať a spolufinancovať projekty zo zdrojov Európskej únie a z plánu obnovy a odolnosti.

„Budem sa starať najmä o to, aby sme budúci rok vôbec prežili,“ uviedol Doležal. Popri prežití je podľa neho zároveň potrebné hľadať úspory, pričom aj na železniciach sa dá optimalizovať veľa vecí. „

Prepúšťanie si nevie predstaviť

Ale to neznamená, že nepotrebujeme zdroje na to, aby sme prežili, a kým sa niektoré úsporné opatrenia prejavia, napríklad, z predaja budov, tak to bude trvať niekoľko rokov,“ podotkol minister. Priestor na šetrenie vidí napríklad v energetike, keďže Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečujú distribúciu elektrickej energie v železničnej doprave, ale aj vo vnútorných nákladoch na železniciach.

Pokiaľ ide o možné prepúšťanie na železniciach, minister si to nevie zatiaľ predstaviť.

„Neviem si predstaviť, že by sa prepúšťalo. Tam, kde chcú, aby som prepúšťal, potrebujeme investovať. Ak mám prepustiť ľudí zo železníc, ktorí sa starajú o jej prevádzku, tak až vtedy, keď dokážem tú časť železnice automatizovať moderným systémom,“ povedal Doležal.