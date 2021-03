Kto chce sa na dovolenku napriek zákazu dostane. Účel cesty do zahraničia dopravcovia nemôžu kontrolovať

Zákaz cestovania na rekreáciu do zahraničia v súvislosti s opatreniami proti pandémii je v platnosti týždeň, no viaceré medzinárodné linky zo Slovenska fungujú naďalej. Osobní dopravcovia zatiaľ ani neuvažujú o ďalšom obmedzovaní či prerušení pravidelného spojenia so susednými krajinami.

Na rozdiel od nás je z neďalekej Viedne, Prahy či Budapešti možné cestovať letecky na dovolenku aj do exotických destinácií pri dodržaní podmienok. Slovákom sa tak stačí dostať tam a môžu vycestovať za rekreáciou.

Vlakoví či autobusoví dopravcovia ich pritom nemôžu kontrolovať, či sa s nimi prepravujú do susedného štátu kvôli práci alebo plánujú ísť na dovolenku. Kto chce si tak cestu za oddychom za hranice, napriek domácemu zákazu, nájde.

Účel cesty nepreverujú

Medzi Slovenskom a Českou republikou v súčasnosti funguje 82 vlakových spojov denne cez pohraničné priechody Kúty, Vrbovce, Horní Lideč a Čadca. Do Rakúska a späť premáva 80 spojov cez Marchegg a Kittsee a do Poľska desať spojov cez Skalité.

Na prepravu zo Slovenska do Českej republiky, Rakúska, Poľska a Maďarska a späť od 1. januára do 15. marca tohto roka evidovala ZSSK spolu takmer 168-tisíc zakúpených cestovných lístkov. Z toho na spoje do a z Rakúska skoro sto tisíc lístkov, Česka 54-tisíc, Maďarska 13,5-tisíca a Poľska necelých sedemsto.

„Najviac obsadené sú vlaky medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a SR a ČR. Vlaky využívajú štandardní platiaci cestujúci,“ poznamenal hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. Dodal, že účel ich cesty nijako neskúmajú a nemajú na to ani oprávnenie.