Leo Express možno začne jazdiť medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou spoločne so Železničnou spoločnosťou Slovensko

Osobné vlaky českého dopravcu Leo Express by mohli začať jazdiť na regionálnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno už od 11. decembra tohto roka.

A to dočasne spoločne s vlakmi štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., ktorá v súčasnosti obsluhuje osobnú dopravu na tejto trase s rakúskym partnerom ÖBB. Dôvodom je, že Leo Express bude mať súpravy k dispozícii až v polovici roku 2023.

Predložili najvýhodnejšiu ponuku

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) informoval, že s českou spoločnosťou sú aktuálne v predzmluvnom vzťahu.

V súťaži predložil Leo Express najvýhodnejšiu ponuku, podľa ktorej by mal na trati medzi hlavým mestom a Žitným ostrovom premávať od 10. decembra 2023, a to deväť rokov do 9. decembra 2032.

„Ešte stále rokujeme aj o ročnom kontrakte, že by začali už od tohto decembra,“ povedal na sociálnej sieti minister.

Potrebujú toho doriešiť viac

Ako priblížil, Leo Express by mohol v spolupráci s národným dopravcom jazdiť na uvedenej trati, kým nedostane nové súpravy.

„Je ešte viac vecí, ktoré potrebujeme dorokovať. Cieľ je uzatvoriť zmluvy do konca októbra,“ dodal Doležal s tým, že na rokovaní boli aj zástupcovia španielskej železničnej spoločnosti Renfe, ktorá je akcionárom Leo Express.