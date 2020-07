Letecké spojenie s Bulharskom stále funguje, no môže sa to zmeniť. Krajina už nepatrí medzi bezpečné

Letecké spojenie na nedávno obnovenej pravidelnej linke spoločnosti Wizz Air medzi Bratislavou a Sofiou v piatok fungovalo. A to napriek tomu, že konzílium odborníkov vo štvrtok rozhodlo vyradiť Bulharsko spolu s Čiernou Horou zo zoznamu epidemiologicky bezpečných krajín pre aktuálny vývoj koronovírusu v oboch krajinách.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) ich zatiaľ nevylúčilo spomedzi krajín, s ktorými je opäť obnovená civilná letecká doprava. Začiatkom budúceho týždňa sa to môže zmeniť, rezort chystá úpravy.

„Kľúčovým pre uskutočnenie letov je vydanie správy NOTAM pre dopravcov, ktorú vydáva rezort dopravy. Aktuálne platí ten NOTAM, ktorý je zverejnený na webe rezortu dopravy,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková. „Na základe neho sú pravidelné lety do Sofie a z nej stále možné bez obmedzení,“ dodala.

Preto sa tak mohol uskutočniť aj piatkový ranný prílet zo Sofie a popoludňajší odlet späť. Wizz Air obnovil lety z Bratislavy zatiaľ iba na linke do Sofie 15. júna, s frekvenciou letov trikrát týždenne.

Ministerstvo upraví zoznam letov

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravuje úpravu zoznamu letov, ktoré je možné vykonávať na územie Slovenska.

„Na základe vyjadrení hlavného hygienika a odporúčania odborného konzília by zmeny mali nastať najskôr v pondelok 6. júla,“ uviedol v piatok rezort dopravy pre agentúru SITA.

„Vzhľadom na systém civilného letectva a vydávanie správ NOTAM je potrebné počkať na vydanie príslušného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a následne, po konzultáciách s orgánmi verejného zdravotníctva bude ministerstvo konkretizovať otázku letov z Bulharska a Čiernej Hory,“ dodalo ministerstvo s tým, že o podrobnostiach bude informovať.

Ryanair obnovuje činnosť

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, najväčší dopravca na bratislavskom letisku, 4. júla obnovuje svoju činnosť zatiaľ v obmedzenom rozsahu po viac ako tri a pol mesiaci od zastavenia letov. Prvé lety plánuje v sobotu ráno z Bratislavy do bulharského Burgasu pri Čiernom mori a do cyperského Pafosu. Cyprus je naďalej v zozname bezpečných krajín.

Ryanair plánoval cez tento víkend obnoviť lety napríklad aj do španielskej Palmy de Mallorca, talianskeho Alghera na Sardínii, ako aj do Londýna – Stanstedu či Birminghamu vo Veľkej Británii.

„Ak rezort dopravy do soboty nezmení NOTAM a neotvorí hranice Slovenska s Veľkou Britániou, let nebude možný. Ak sa NOTAM dovtedy zmení a bude povolená medzinárodná doprava z a do Veľkej Británie, let sa uskutoční,“ poznamenala Ševčíková.

Zrušené lety do Veľkej Británie

Lety do Veľkej Británie, ale aj na Malorku a Sardíniu Ryanair podľa údajov o príletoch a odletoch na portáli bratislavského letiska napokon zrušil.

Veľká Británia nie je ešte na zozname bezpečných krajín. Dostali sa tam však podľa rozhodnutia odborníkov okrem iných Španielsko aj Taliansko, no osobná letecká doprava medzi Slovenskom a týmito krajinami zatiaľ nie je povolená.

Podobne je to v prípade Francúzska, Holandska, Belgicka, Írska, ako aj Japonska, Južnej Kórey, Číny či Austrálie a Nového Zélandu, ktoré sú najnovšie tiež na zozname bezpečných krajín. Po posledných zmenách je na tomto zozname aktuálne 32 krajín.