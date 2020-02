Letiská v Bratislave, Poprade a v Košičiach začali s kontrolami cestujúcich pre koronavírus (foto)

Na letiskách začali pasažierom merať teplotu. Prvým pasažierom prilietajúcim na Slovensko merali teplotu na letisku v Bratislave, rovnako to bude aj na medzinárodných letiskách v Poprade a Košiciach.

Merajú teplomermi aj termokamerami

V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká s tým, že teplotu merajú hygieničky z útvaru vedúceho hygienika rezortu. Preventívne opatrenia nariadila bezpečnostná rada štátu v súvislosti so šírením koronavírusu v európskych krajinách.

„Naši rezortní hygienici sú pripravení, zabezpečené sú potrebné pomôcky aj presné postupy v prípade možných podozrení. Najradšej by som bol, keby to bolo len cvičenie, ale verím, že situáciu zvládneme,“ povedal šéf rezortu dopravy Arpád Érsek.

Hygienici kontrolujú všetkých pasažierov priamo v príletovej hale, k dispozícii majú teplomery aj termokamery. V priestoroch letiska sú zariadenia na penovú dezinfekciu rúk pre cestujúcich a zamestnancov. V najbližších dňoch bude k dispozícii aj zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu, ktorou je možné čistiť vzduch.

V prípade podozrenia bude cestujúci prevezený priamo z letiska zdravotníkmi do izolácie. Zároveň všetci cestujúci, ktorí priletia do Bratislavy, vypĺňajú na palubách lietadiel dotazníky.

Prísna osobná hygiena

Tie budú slúžiť orgánom na ochranu zdravia na spätné dohľadanie osôb, v prípade, že sa potvrdí, že na palube konkrétneho letu bola osoba s potvrdeným ochorením COVID-19.

Útvar vedúceho hygienika rezortu zároveň vyzval cestujúcich, aby ich dôsledne vypĺňali. V prípade krízovej situácie totiž môžu výrazne pomôcť pri zabezpečení ďalších preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu.

Cestujúcim sa naďalej odporúča dodržiavať všeobecné opatrenia. Mali by dbať na prísnu osobnú hygienu, vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami, najmä s tými, ktorí majú kašeľ a vyhýbať sa preplneným miestam.

Zároveň je dôležité 14 dní od príchodu z oblasti so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19 kontrolovať svoj zdravotný stav. Úrady vyzývajú tiež ľudí, aby zvážili cestovanie do zahraničia, zvlášť do oblastí, kde koronavírus už potvrdili.

