Letisko Bratislava štvrtýkrát od svojho vzniku vybaví za rok viac ako dva milióny cestujúcich

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo za desať mesiacov tohto roka 2 011 946 cestujúcich. Viac ako dva milióny cestujúcich tak vybaví aj tento rok, štvrtýkrát od svojho vzniku v roku 1951. Dvojmiliónovú hranicu počtu pasažierov ročne prekonalo vo svojej histórii len trikrát – v rokoch 2007, 2008 a 2018. Informovala o tom vo štvrtok letisková spoločnosť v tlačovej správe. Letisko očakáva, že podobne ako vlani aj v roku 2019 vybaví približne 2,3 milióna cestujúcich.

Série dovolenkových letov

„Od začiatku roka do konca októbra 2019 vybavilo letisko na prílete a odlete o devätnásť cestujúcich viac ako v rovnakom období vlani. Najviac cestujúcich smerovalo už tradične do Londýna, Dublinu, Kyjeva, Skopje či Sofie a z nich do Bratislavy,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Za desať mesiacov letisko zaznamenalo celkovo 25 117 odletov a pristátí lietadiel. „V samotnom desiatom mesiaci roka, v októbri vybavilo letisko 161 331 cestujúcich a 2 350 letov,“ poznamenala Ševčíková.

V uplynulom mesiaci na letisku tiež uzavreli sériu letných dovolenkových charterových letov a 27. októbra prešlo letisko z letného na zimný letový poriadok, ktorý bude platiť do 28. marca 2020. „Počas zimy budú pravidelné lety ponúkať prepravcovia Ryanair, Wizz Air, Pobeda a flydubai. Plánované sú aj série dovolenkových letov do Hurghady, Gambie a Ománu,“ priblížila Ševčíková.

V zimnej sezóne 29 pravidelných liniek

Bratislavské letisko vybavilo v roku 2018 celkovo 2 292 712 cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 18 percent, resp. o 350 tisíc osôb. Ide o najvyšší počet pasažierov v histórii bratislavského letiska. Najväčšie domáce letisko tak prekonalo desaťročný rekord z roku 2008, kedy jeho bránami prešlo 2 218 545 cestujúcich.

Letisko má v zimnej sezóne spolu 29 pravidelných liniek do 27 destinácií, naplánovaných je takmer štyritisíc pravidelných letov piatich dopravcov. Novinkami počas tohto obdobia sú úplne nové spojenie do ukrajinskej Odesy, ako aj linka do holandského Eindhovenu, denné lety do Moskvy a opäť aj linka do izraelského Eilat-Ramonu.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %. Základné imanie letiskovej spoločnosti dosahuje 292,43 milióna eur.