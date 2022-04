Letisko Heathrow sa podľa predpokladov nedokáže v tomto roku vrátiť k zisku, očakáva sa spomalenie dopravy

Londýnske letisko Heathrow uviedlo, že v tomto roku nedokáže dosiahnuť zisk, pretože letecké spoločnosti už teraz rušia lety naplánované na jeseň. Letisko, ktoré je jedným z najrušnejších na svete, od začiatku pandémie koronavírusu pre kolaps medzinárodnej dopravy eviduje celkovú stratu už v sume viac ako štyri miliardy libier.

Napriek výraznému oživeniu prepravy v marci po tom, ako Spojené kráľovstvo rýchlo zrušilo zvyšné protipandemické reštrikcie, Heathrow prognózuje spomalenie dopravy po skončení letných mesiacov. Informuje o tom portál news.sky.com.

„Dopyt je naďalej veľmi volatilný a očakávame, že počty pasažierov sa významne znížia po skončení leta,“ povedal hovorca letiska. „Už pozorujeme, že letecké firmy rušia svoje služby na obdobie jesene a realita vyšších nákladov na pohonné látky, nižšieho hrubého domáceho produktu, vojny na Ukrajine a pokračujúcej pandémie budú brzdou dopytu,“ dodal hovorca.

Do niektorých krajín, napríklad do Číny, sa vôbec nemôže cestovať, a 80 percent destinácií je takých, v ktorých je stále nutné testovanie a preukazovanie vakcinácie proti ochoreniu COVID-19. Heathrow teraz prognózuje, že za celý rok 2022 vybaví 52,8 milióna cestujúcich. Znamenalo by to, že počet pasažierov sa vráti na 65 percent predpandemickej úrovne.