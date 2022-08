Letisko Heathrow predĺži do konca októbra denný limit počtu cestujúcich

Letisko Heathrow v Londýne v pondelok oznámilo, že predĺži limit na denný počet cestujúcich do konca októbra. Chce sa tým lepšie vyrovnať s chaosom, ktorý predtým viedol k zrušeniu letov a stratám batožiny, keďže prudký dopyt po letných výletoch narážal na nedostatok personálu.

Najrušnejšie letisko v Británii obmedzilo denný počet cestujúcich v rámci odletov na 100-tisíc pôvodne do 11. septembra, no v pondelok avizovalo, že ho predĺži do 29. októbra. Tento strop podľa predstaviteľov letiska znížil počet zrušení letov na poslednú chvíľu a zlepšil doručovanie batožiny a včasné odlety.