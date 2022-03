Letisko Košice obnovuje lety do Poľska, ľudia si môžu zakúpiť lacné letenky

Po takmer dvojročnej pauze obnovuje od štvrtka 10. marca Letisko Košice lety do poľskej metropoly Varšava na letisko Chopin. Informovala o tom Karolína Linhartová z Letiska Košice. Obnovená linka leteckej spoločnosti LOT Poľské aerolínie z Košíc do Varšavy bude v najbližších týždňoch v prevádzke 4-krát do týždňa a neskôr 10-krát týždenne, a to v pondelok, štvrtok, piatok a nedeľu v popoludňajších hodinách.

Linka bude prevádzkovaná lietadlom typu Embraer s kapacitou od 76 do 82 sedadiel. Let na letisko Varšava Chopin trvá hodinu. Letenky do poľskej metropoly v cene od 34,27 eur sú už dostupné na www.lot.com.

„Sme veľmi radi, že môžeme privítať spoločnosť LOT Poľské aerolínie späť na košickom letisku. Toto letecké spojenie umožňuje cestujúcim z našej spádovej oblasti dostať sa jednoducho po poľského hlavného mesta Varšavy, ako aj do zaujímavých európskych a diaľkových destinácií. Po dvojročnej prestávke budeme pokračovať v úspešnej spolupráci s poľským národným dopravcom,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.