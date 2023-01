Letisko Košice sa ako jedno z mála letísk v Únii priblížilo k číslam spred pandémie, vlani vybavilo vyše pol milióna cestujúcich

Letisku Košice sa po dvoch rokoch pandémie opäť podarilo prekonať hranicu 500-tisíc vybavených cestujúcich. Naposledy sa letisku podarilo pokoriť túto hranicu v roku 2019. Informovala o tom Lucia Kočišová z Letiska Košice.

Počas minulého roka prešlo bránami letiska Košice takmer 543-tisíc cestujúcich, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 222 %, resp. o viac ako 374-tisíc cestujúcich.

Najvyťaženejšie boli lety do Viedne

Ako jedno z mála letísk v Európskej únii sa letisko Košice priblížilo k predcovidovej úrovni cestovania v roku 2019, keď malo vlani iba o 2,7 percenta menej cestujúcich.

Na pravidelných linkách letelo takmer 374-tisíc cestujúcich, charterové lety využilo cez 165-tisíc dovolenkárov a lety všeobecného letectva takmer 3,7 tisíca cestujúcich.

Najobľúbenejšou pravidelnou destináciou bola v minulom roku Viedeň, druhou najvyťaženejšou bola linka Košice – Londýn.

Lietalo sa do desiatich destinácií

Cestujúci mohli počas celého roka cestovať na pravidelných linkách do desiatich destinácií s piatimi leteckými spoločnosťami – Austrian Airlines, LOT Poľské aerolínie, Eurowings, Ryanair a Wizz Air.

Cestovné kancelárie ponúkali počas letnej sezóny odlety z Košíc do desiatich destinácií v siedmich krajinách.

Od jari tohto roka sa navyšujú pre cestujúcich letecké spojenia z Košíc. Spoločnosť Ryanair navyšuje frekvencie letov do Prahy na štyri až päť týždenne namiesto dvoch aktuálnych, do Varšavy je v ponuke šesť odletov týždenne s LOT, do Viedne s leteckou spoločnosťou Austrian Airlines 13 letov týždenne.