Letisko Košice sa čiastočne otvára a obnovuje pravidelné linky do Prahy aj Viedne

Letisko Košice sa po troch mesiacoch čiastočne otvára medzinárodným letom a očakáva návrat leteckých spoločností. Umožňuje to uvoľňovanie medzinárodnej osobnej dopravy zo Slovenska do Česka, Rakúska a Maďarska a najnovšie do ďalších šestnástich štátov Európy.

Frekvencia letov sa postupne zvýši

České aerolínie (ČSA) ako prvá spoločnosť obnovia pravidelnú linku z košického letiska do Prahy od 15. júna. Lietať na tejto trase začne spoločnosť trikrát týždenne v pondelok, stredu a piatok s príletom do Košíc o 13:45 a následným odletom späť do Prahy o 14:30.

Ako v utorok informovala marketingová manažérka košického letiska Karolína Linhartová, ČSA budú na linke využívať lietadlo typu ATR pre 64 cestujúcich, frekvenciu letov postupne zvýšia a návrat na pôvodnú úroveň trinásť letov za týždeň predpokladajú od 1. septembra.

Rakúska spoločnosť Austrian Airlines plánuje obnoviť pravidelnú linku medzi Košicami a Viedňou 22. júna. Prevádzkovať ju bude štyrikrát týždenne – lety z Košíc do Viedne zabezpečí v pondelok popoludní, vo štvrtok ráno a popoludní a v sobotu ráno, z Viedne do Košíc v pondelok popoludní, v stredu večer, vo štvrtok popoludní a v piatok večer.

Ryanair a Wizz Air si ešte počkajú

Očakáva sa, že na jeseň zvýši frekvenciu na pôvodných trinásť letov v týždni. Obnovenie leteckých spojení spoločností LOT, Ryanair a Wizz Air podľa košického letiska závisí od rozhodnutia Ústredného krízového štábu.

Výkonný riaditeľ Letiska Košice Michael Tmej povedal, že vďaka podporným opatreniam štátu enormne náročné obdobie od zastavenia letov 13. marca prekonali a pracovné miesta rušiť nemuseli.

„To, že letisko bolo uzavreté, sme využili na rôzne opravy, prípravné a dezinfekčné práce tak, aby sa cestujúci v priestoroch letiska cítili nielen pohodlne, ale aj bezpečne. Sme veľmi radi, že nastalo zlepšenie podmienok pre cestovanie a budeme môcť našich cestujúcich privítať na letisku Košice,“ uviedol Tmej. Očakáva zároveň, že lietanie sa postupne vráti do každodenného života.

Od 13. marca boli v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu zakázané lety s miestom pristátia na území Slovenska. V Košiciach boli zrušené všetky odlety a prílety leteckých spoločností ČSA do Prahy, Austrian Airlines do Viedne, LOT Polish Airlines do Varšavy, Eurowings do Düsseldorfu a Wizz Air do Londýna – Lutonu.

Prišli o stotisíc cestujúcich

„Spolu išlo o vyše 1 015 letov (75 letov týždenne) a Letisko Košice prišlo približne o stotisíc cestujúcich. Na letisku sa v tomto období neuskutočnili ani repatriačne alebo nákladné lety,“ priblížila Linhartová.

Viacero leteckých spoločností obnovuje svoje pravidelné linky v júni a júli, keďže jednotlivé krajiny postupne uvoľňujú cestovateľské obmedzenia. „Na letiskách i na palube lietadiel sú však v platnosti hygienické opatrenia,“ podotkla Linhartová.

Na základe opatrení Ministerstva dopravy a výstavby SR a odporúčaní Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa aj Letisko Košice pripravilo na na súbor bezpečnostných a hygienických opatrení.

„Ich cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie pre cestujúcich odlietavajúcich aj prilietavajúcich do Košíc a rovnako aj pre zamestnancov letiska,“ dodala Linhartová.