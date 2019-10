Letisko Košice vybavilo státisíce cestujúcich, najčastejšie leteli do Antalye aj Burgasu

Letisko Košice za deväť mesiacov tohto roka vybavilo celkovo 473 134 cestujúcich, čo je medziročne viac o 5,5 %. Z toho v rámci letnej sezóny využilo chartrové lety od začiatku apríla do konca septembra 182 855 dovolenkárov, ich počet oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 9,3 %, resp. o 15 600 pasažierov.

Najnavštevovanejšími destináciami počas stále trvajúcej chartrovej sezóny boli turecká Antalya so 74 666 turistami, bulharský Burgas s 28 018 a grécky ostrov Rodos s 15 115 cestujúcimi. Košické letisko o tom informovalo v utorok v tlačovej správe.

Z Košíc lietajú radi

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej uviedol, že po minuloročnej rekordnej chartrovej sezóne boli v očakávaniach na tohtoročné leto opatrní. Cestujúci zo širokej spádovej oblasti letiska však opäť potvrdili, že lietajú z Košíc radi.

„Vďaka dobre pripravenej ponuke zo strany cestovných kancelárií a obrovskému záujmu cestujúcich o odlety z Košíc všetko nasvedčuje tomu, že aj táto letná sezóna by mohla byť pre Letisko Košice rekordnou,“ uviedol Tmej.

Letná chatrová sezóna na košickom letisku odštartovala 19. apríla letom spoločnosti Nesma Airlines do egyptskej Hurgady. Cestovné kancelárie ponúkali počas letnej sezóny s odletom z Košíc celkovo trinásť destinácií v deviatich krajinách. Úplnou novinkou bola sezónna pravidelná linka do cyperskej Larnaky, ktorú prevádzkovala od 11. júna spoločnosť Cyprus Airways.

Toto letecké spojenie fungovalo každý utorok do konca septembra lietadlom Airbus A319 s kapacitou 114 miest. Uvedená letecká spoločnosť pripravuje na leto 2020 okrem linky do Larnaky aj lety z Košíc na grécky ostrov Korfu.

Noví dopravcovia

Chartrové lety okrem stabilných partnerov Smartwings, Bulgaria Air či Tailwind podľa košického letiska zabezpečovali aj noví dopravcovia, napríklad, Anadolujet, Pegasus, Orange2Fly alebo Astra Airlines.

V období do 25. októbra sa bude z Košíc naďalej lietať na Rodos, do Heraklionu na Kréte, Antalye, Hurgady a Larnaky. Posledný chartrový let je momentálne plánovaný na 15. novembra s odletom do Hurgady.

Priamu leteckú linku z Košíc do nemeckého Düsseldorfu obnoví spoločnosť Eurowings od 27. októbra. Spojenie bude v prevádzke štyrikrát týždenne, a to v pondelok, stredu, piatok a nedeľu.