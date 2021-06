Letisko Košice začalo letnú charterovú sezónu, k moru sa bude lietať až do októbra

Letisko Košice začalo v stredu letnú charterovú sezónu 2021 letom do gréckeho Heraklionu.

K moru by sa malo z Košíc lietať až do 6. októbra, kedy je plánovaný posledný odlet sezóny. Informovalo o tom Letisko Košice.

Lety do siedmich destinácií

Z Košíc sa túto letnú sezónu bude lietať do siedmich destinácií v šiestich krajinách. Konkrétne do Antalye v Turecku, Burgasu v Bulharsku, Heraklionu a na Rodos v Grécku, Olbie na Sardínii, Larnaky na Cypre a do Zadaru v Chorvátsku.

„Po náročnom období, ktoré začalo ešte v marci 2020, si všetci zaslúžime poriadny oddych. Preto sa veľmi tešíme, že tento rok je ponuka dovolenkových destinácií s odletom z Košíc výrazne bohatšia ako vlani. Pozývame cestujúcich z našej širokej spádovej oblasti, aby odleteli k moru pohodlne a bezpečne zo svojho domovského letiska, z letiska Košice,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej.

Povinný respirátor počas letu

Úplnou novinkou je pravidelná letecká linka z Košíc do chorvátskeho Zadaru, ktorá bude prevádzkovaná od 3. júla každú sobotu až do 4. septembra.

Naďalej sú pre všetky letecké spoločnosti v platnosti všeobecne známe pravidlá nosenia respirátorov FFP2 počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu letiska Košice.